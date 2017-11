Sportabzeichen verbindet Generationen Ottersweier (mf) - Michael Salcher nutzte die Sportabzeichen-Verleihung der Turnerschaft Ottersweier, um am Volkstrauertag an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern. "Gerade weil wir nicht unmittelbar betroffen sind, gilt es, der Opfer zu gedenken und dankbar zu sein, dass wir in Frieden leben können", erklärte der Vorsitzende des mit 1400 Mitgliedern größten Vereins in Ottersweier. Der Sport könne eine Brücke schlagen und Werte vermitteln. Es gelte, Erfolge zu feiern, aber auch Niederlagen und Frustration zu meistern. Salcher ermutigte alle 182 Sportabzeichen-Absolventen, den Fitnesstest auch künftig zu meistern. Großes Vorbild und Ansporn sind dabei jene, die seit Jahrzehnten an der Fitnessaktion des Deutschen Sportbunds teilnehmen. Bei den Erwachsenen ist Gisela Schrempp mit 42 Wiederholungen die Spitzenreiterin. Ein Jahr nach ihr hat Lothar Huber begonnen, das Sportabzeichen zu absolvieren. Er hat es bis heute 41 Mal abgelegt. Die Landesregierung, die die Sportabzeichen-Aktion unterstützt, hatte ihn dieses Jahr für diese Leistung zu einer Ehrung nach Stuttgart eingeladen. Nah an der 40er-Grenze stehen das Ehepaar Hugo und Zita Falk mit 39 Wiederholungen, Erika Pfleger mit 37 und Harald Schrempp mit 34 Teilnahmen. Interessanterweise gibt es dann eine Lücke von 13 Jahren. Die erfolgreichsten in der weiteren Reihe sind Martina Leppert und Barbara König mit jeweils 21 absolvierten Sporttests und Christa Velte mit 20. 60 Erwachsene konnten die Urkunde mitsamt des Abzeichens in Bronze, Silber oder Gold entgegennehmen, 13 Teilnehmer waren zum ersten Mal dabei. Acht Familien nahmen an der Familienwertung teil. "Die Familie Schrempp, mit Mutter, Tochter und Enkelsohn am Start, hätte - sofern es diese gäbe - die Generationenwertung gewonnen", hob Salcher diese besondere Leistung hervor. Das Sportabzeichenangebot des Deutschen Sportbunds richtet sich an die gesamte Bevölkerung vom Kindes- bis zum Seniorenalter. Es bestätigt, eine Grundfitness, ohne Hochleistung zu erwarten. Diese Idee spiegelt sich auch bei der TSO wider. Mit 82 Jahren ist der älteste Sportabzeichenabsolvent Wolfgang Merk. Die Jüngste, Nele Liebmann, ist gerade mal sechs Jahre alt. Mit viel Stolz und ganz aufgeregt nahmen die Kinder ihre Abzeichen und die Glückwünsche entgegen. Die meisten Wiederholungen im Jugendbereich gelangen Melissa Bernhardt (11), Alexander Bernhardt, Magnus Falk (je 8), Aaron Falk, Henning Falk, Mark Lamprecht, Maren Stortz (je 7), Timon Schäffner (6) und Julia Hollek, Antonia Maier, Lorena Ruh, Erik Vogel (je 5). Annabell Almeida da Cruz, Lukas Burgert, Rike Flegel, Julia Frosch, Sophia Henrich, Elian Kistner, Helena Langner, Luan Reith, Cheyenne Riehle, Adrian Schäffner, Alina Smolic, Elena Vogel, Til Zimmer blicken auf die Wiederholungszahl 4. 47 Kinder und Jugendliche haben sich bei verschiedenen Aktionen in der Maria-Victoria-Schule, im Ferienprogramm oder im Rahmen des Handballtrainings ermutigen lassen, das Sportabzeichen erstmals zu absolvieren. Zwölf Sportabzeichenprüfer und Helfer waren den ganzen Sommer über zusammen mit der TSO-Sportabzeichen-Beauftragten Andrea Schrempp und mit Lehrern der Maria-Victoria-Schule in Aktion: Elfriede Allgeier, Veronika Bernhardt, Lothar Huber, Bärbel König, Martina Leppert, Armin Meisch, Christel Meisch, Andrea Schrempp, Harald Schrempp, Reinhard Seiler, Jürgen Seitrich und Daniela Westermann.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Fit durch "bewegtes Leben" Rastatt (sawe) - Die Rastatter Eugen Metzger (Bild), Waltraud Michel und Fritzkarl Streckel haben zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. "Bewegung ist alles", lautet das Motto der drei Senioren und RTV-Mitglieder, die seit Jahren Sport treiben (Foto: sawe). » Weitersagen (sawe) - Die Rastatter Eugen Metzger (Bild), Waltraud Michel und Fritzkarl Streckel haben zum 50. Mal das Deutsche Sportabzeichen abgelegt. "Bewegung ist alles", lautet das Motto der drei Senioren und RTV-Mitglieder, die seit Jahren Sport treiben (Foto: sawe). » - Mehr