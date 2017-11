Schlafender Bär und Hüttenfeuer im Winterwald

Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt am 1. Dezember um 18 Uhr, umrahmt vom Musikverein Vimbuch und Kindern des Kinderhauses. An allen drei Tagen wird gegen Abend stets der Weihnachtsmann erwartet. Pfarrgemeinde und Sportvereinigung bieten am Freitag und Samstag jeweils eine Bastelwerkstatt im Dachgeschoss des Rathauses für die jüngeren Besucher an. Ein Stockwerk tiefer baut Hans-Jürgen Burkart eine Bilderausstellung unter dem Motto "Vimbuch früher" auf und gibt damit Einblick in die historische Entwicklung des Orts. "Hüttenzauber im Wichtelwald" können die Besucher in der Ausstellung im "Milchhiesel" erleben, die erneut von Gaby Walter und Bärbel Hensle zusammengestellt wird. Beim Gang durch einen Winterwald gibt es einen schlafenden Bären und ein Hüttenfeuer mit über 750 kleinen Lämpchen zu entdecken. Sämtliche Ausstellungsstücke stammen aus privatem Fundus. Über weitere Leihgaben wie alte Skier und Schlitten würden sich die Organisatorinnen freuen. Eintritt wird nicht erhoben. Wer spendet, wird mit einer Wichtelmütze belohnt.

An den Ständen und im Zelt sorgen Vereine und Privatpersonen für ein umfangreiches Sortiment: Geschenkideen für Weihnachten, weihnachtliche Dekorationsartikel und Gebäck werden unter anderem angeboten. Die Bewirtung obliegt den Vereinen. Zugunsten eines guten Zwecks wird am Samstag um 15.30 Uhr ein gespendeter Hefezopf angeschnitten. Anschließend treten der Kindergarten St. Bernhard und Jungmusiker des Musikvereins auf. Um 18 Uhr findet in der Pfarrkirche ein feierlicher Gottesdienst statt. Um 19 Uhr gibt es Gitarrenklänge. Der Grundschulchor übernimmt am Sonntag um 15.30 Uhr die Programmgestaltung. Ab 16.30 Uhr gehört die Bühne dem Jugendorchester "Bühler Westen". Wer die Stille sucht, kann zwischen 15 und 19 Uhr das Angebot der Pfarrgemeinde in der Kirche nutzen.