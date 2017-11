Schlagzeug-Unterricht boomt an der Musikschule

Bühl - Bei der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst in Bühl wird kräftig getrommelt. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: 110 der insgesamt 1200 Musikschüler nutzen die Lernangebote im Bereich Schlagzeug und Percussion. Gleich zwei neue Dozenten hat Musikschulleiter Bernd Kölmel als Honorarkräfte engagiert, um mit dem Tatendrang des Nachwuchses Schritt zu halten.

So wird das Team zum einen von Markus Faller aus Rastatt verstärkt, einem Profi in Sachen Jazz und Weltmusik. Zum anderen durch Hiromi Shigeno, einer Marimbaphon-Dozentin der Karlsruher Hochschule für Musik, die einige Wettbewerbserfolge vorweisen kann.

"Wie macht Ihr das?", wird Kölmel immer wieder gefragt. Das Feedback von Eltern und Gönnern der Musikschule auf namhafte Verpflichtungen sei hervorragend. Dass der Drum-Sektor der Schule eine so gute Nachfrage findet, hat laut Kölmel auch mit der Vorbildfunktion des Jazztivals zu tun, das immer wieder mit herausragenden Schlagzeugern aufwarten könne wie zuletzt Simon Phillips. Der Brite gilt als einer der weltbesten des Rockjazz. Um die Schule im Schlagzeugsektor künftig noch breiter aufstellen zu können, so auch in der Gruppen- und Erwachsenenarbeit, wurde der Kreis um die Drum-Pädagogen Michael Vierling, Martin Greule und Jonas Käshammer erweitert.

Mit Markus Faller sei das klassische Schlagzeug bis zur aktuellen Pop- und Jazzszene abgedeckt, so Kölmel. Der Rastatter war schon in jungen Jahren von Peter Herbolzheimer, dem legendären, vor Jahren verstorbenen Big-Band-Leader ins Bundesjazzorchester berufen worden. Zusammen mit dem Trompeter Thomas Siffling absolvierte er Tourneen und Festivalauftritte weltweit. Er arbeitete mit dem deutschen New-Orleans-Musiker Wim Mauthe und dem Gitarristen Friedemann Witecka zusammen. Aktuell ist Faller auf der neuesten CD des Baden-Badener Weltmusikers Roland Schaeffer zu hören.

Ein Kurstädter war auch sein Mentor und Schlagzeuglehrer: Joe Koinzer. Parallel dazu nahm Faller Unterricht bei Hermann Mutschler und Klaus Kugel. Er studierte Jazz-Percussion an der Musikhochschule Mannheim und arbeitet heute als Dozent an der städtischen Musikschule und Musikakademie in Germersheim. Für seine Schüler verfasste er zwei Schlagzeug-Lehrbücher.

Auch Angebote für Erwachsene sind ihm ein Anliegen. Kölmel und Faller berichten, dass ein Kursangebot "Samba Batucada" angedacht sei. Dabei wird brasilianische Musik wie im Karneval gemacht. Anfänger wie Fortgeschrittene könnten dabei mitmachen. "In Germersheim waren es 50 Leute", berichtet Faller. Kommt der Kurs zustande, wäre es neben "Vintage-Sax" und der Jazzcombo "Just für Fun" das dritte Erwachsenenensemble innerhalb der Musikschule.

Schon mehrfach zu Gast in Bühl war der afghanische Percussionist Hakim Ludin - ob beim Folk-Club oder wie zuletzt beim "Tag der offenen Ohren" der Musikschule, in dessen Rahmen der in Karlsruhe lebende Weltmusiker einen Workshop leitete und ein Solokonzert spielte. Kölmel hatte die Zusage Ludins, in Bühl unterrichten zu wollen. Aus persönlichen Gründen, für die Kölmel Verständnis hat, habe dieser jedoch passen müssen.

"Stattdessen ist es uns gelungen, mit Hiromi Shigeno eine neue Schlagzeug- und Marimbaphon-Dozentin zu gewinnen", freut sich der Musikschulchef. Hiromi habe in Japan beim weltweit führenden Marimbaphon-Virtuosen Keiko Abe studiert. Sie ist über ein Stipendienprogramm vor zehn Jahren an die Hochschule für Musik nach Karlsruhe gekommen. Hier hatte sie bei Professor Isao Nakamura, der ebenfalls aus Japan stammt, ihr Studium ergänzt. Sie sammelte bei der Badischen Philharmonie Pforzheim Erfahrung und lehrt als Marimbaphon-Dozentin an der Musikhochschule Karlsruhe. "Sie hat mehrere Preise bei internationalen Marimba-Wettbewerben gewonnen", erklärt Bernd Kölmel. So trägt zur Reputation Shigenos unter anderem bei, sich 2008 den Keiko-Abe-Preis bei der World Marimba Competition in Stuttgart erspielt zu haben. "Im Schlagzeugbereich", freut sich der Musikschulleiter, "sind wir nun sehr stark aufgestellt."