D2-Netz löchrig wie ein Schweizer Käse

Rheinmünster - In Greffern klafft ein großes Funkloch. Der Mobilfunkbetreiber Vodafone hat dort seinen Sendemast abbauen lassen. Die Kunden müssen sich seitdem mit schlechtem Empfang rumschlagen, stellenweise gibt es überhaupt kein Netz mehr. Und dieser Zustand könnte noch sehr lang anhalten.

Das D2-Netz in dem Ort ist bereits seit Ende Juli löchrig wie ein Schweizer Käse. Bis zu diesem Zeitpunkt stand der Vodafone-Sendemast bei der Aufbereitungsanlage des Kieswerks Greffern. Da der Abbau dort aber eingestellt und das Werk geschlossen wird, musste der Mast abgebaut werden. Vodafone-Pressesprecher Volker Petendorf sagt: "Das war für uns überraschend. Wir hatten eigentlich noch einen gültigen Mietvertrag." Das Unternehmen habe versucht, die Versorgung in Greffern durch benachbarte Senderstandorte abzudecken und die Auswirkungen möglichst gering zu halten, "aber ganz bekommt man das nie hin", erklärt Petendorf. Parallel dazu sei aber auch die Grundsatzentscheidung gefallen, eine neue Antenne in dem Ort zu installieren. "Bei nur 2000 Einwohnern mussten wir uns fragen, ob das rentabel ist", schildert der Sprecher die Abwägung. Einen vorhandenen Funkmast des Mitbewerbers O2 zu nutzen, sei aus technischen Gründen nicht möglich. Die Frequenzen, auf denen Vodafone sendet, würden laut Petendorf an diesem Standort zu Störungen mit den französischen Netzen führen. Nach Darstellung des Pressesprechers habe sich schließlich die Option ergeben, einen Funkmast auf einem Gebäude in der Straße "Zur Rheinfähre" zu installieren, der Ortsdurchfahrt Grefferns. Dafür sei eine hohe fünfstellige Investitionssumme bereits bereitgestanden. "Völlig überraschend" habe die Gemeinde diesem Standort aber die Genehmigung versagt.

Laut Bauamtsleiter Konrad Reith strebt die Gemeinde einen Standort in Ortsrandlage an, um Konflikte mit Anwohnern zu vermeiden. Insbesondere wolle die Verwaltung keine Sendeanlage in der Nähe von Kindergarten und Schule. Auch der Gemeinderat nahm die ablehnende Haltung der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Eine Auffassung, die aus Sicht von Vodafone unverständlich ist. "Das wäre ein ganz normaler Standort gewesen, wie es ihn in Deutschland tausendfach gibt", meint Petendorf.

Laut Reith hat die Gemeinde dem Unternehmen mittlerweile mehrere Grundstücke in Ortsrandlage angeboten, wo aus ihrer Sicht ein Sendemast entstehen könnte. "Das wird dort derzeit geprüft, wir warten auf eine Antwort", sagt der Bauamtsleiter.

Bei Vodafone scheinen die Verantwortlichen mit den Alternativen allerdings nicht glücklich zu sein. Petendorf spricht von einem Standort in der Nähe des Sportplatzes, den die Gemeinde für das Unternehmen auserkoren habe. Dort müsse der Mobilfunkanbieter aber einen komplett neuen Mast errichten, was viel teurer und zeitlich aufwendiger als die Installation einer Antenne auf einem Gebäudedach sei. Das Unternehmen rechne mit Kosten in einer Größenordnung von 250000 Euro. Und bitter für die Kunden: "Der Bau eines solchen Mastes ist nicht in einem Zeitraum von unter zwei Jahren zu realisieren." Petendorf rät den leidgeprüften Handynutzern, das Gespräch mit Gemeinderäten zu suchen. "Wenn die Bürger etwas bewegen wollen, lässt sich vielleicht auf diesem Weg etwas erreichen", meint er.

Einen ganz anderen Rat hat allerdings Ortsvorsteher und Gemeinderat Hubertus Stollmaier, an den sich schon mehrere Betroffene gewandt haben: "Ich rate ihnen, den Anbieter zu wechseln."