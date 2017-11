Nacht im Wald steht hoch im Kurs Schwarzwaldhochstraße (red) - Eine sehr große Nachfrage, ordentlich hinterlassene Plätze und eine funktionierende Infrastruktur - die Kooperationspartner des Projekts "Trekking Schwarzwald" ziehen in einer Pressemitteilung eine rundum positive Bilanz der ersten Saison. Von Anfang Mai bis Ende Oktober durften Wanderer erstmals in Baden-Württemberg im Wald übernachten, ganz legal in insgesamt sechs Trekking-Camps zwischen Baden-Baden, Baiersbronn und Freudenstadt. Auf den Plätzen, die im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und im Nationalpark Schwarzwald liegen, wurden laut der Mitteilung in den vergangenen sechs Monaten insgesamt 1140 Zelte aufgeschlagen. Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker wird mit den Worten zitiert: "Unsere erste Trekking-Saison ist richtig gut gelaufen. Jetzt nutzen wir die Winterpause dazu, um noch einige Dinge zu verbessern." Geplant sei zudem, nach weiteren Camp-Standorten zu suchen. Die Idee von "Trekking Schwarzwald" sei es, dass naturverbundene Wanderer abseits der bekannten Wege und fernab der Ortschaften Ruhe und Ursprünglichkeit erfahren. Die Trekking-Camps verfügen über eine minimale Infrastruktur: drei Stellplätze für Zelte, eine Feuerstelle und ein Toilettenhäuschen. Ausrüstung, Verpflegung und Wasser müssen die Trekker selbst mitbringen und ihren Müll wieder mitnehmen. Maximal drei Personen pro Zelt sind erlaubt. Ranger Lukas Schmidt, zuständig für die drei Nationalpark-Camps, zieht ebenfalls eine positive Bilanz: "Wir hatten sehr naturverbundene Besucher, die kaum Müll hinterlassen und auch keine Bäume beschädigt haben." Lediglich zwei Nutzer hätten versucht, mit dem Auto zum Camp zu kommen, um ihr Gepäck abzuladen. "Das ist natürlich nicht erlaubt und widerspricht der Idee, Naturschutz und Erholung in Einklang zu bringen", sagt Schmidt. Naturpark-Projektmanagerin Lilli Wahli informierte die Kooperationspartner über die Buchungszahlen: "Rund zwei Drittel der Trekking-Nutzer haben nur eine Nacht gebucht, achtmal wurden aber auch alle sechs Trekking-Camps hintereinander angesteuert." Rund drei Viertel der Gäste seien aus dem Südwesten gekommen, die übrigen aus ganz Deutschland. Auch aus Frankreich, Großbritannien, Österreich, der Schweiz und Belgien waren Trekker im Schwarzwald unterwegs. "Stark frequentiert waren die Camps an Wochenenden, in den Ferien und natürlich in den Sommermonaten", berichtet Wahli weiter. Am beliebtesten dabei: die Plätze "Seibelseckle", "Erdbeerloch" und "Grimbach". Die Städte Baden-Baden, Freudenstadt und die Gemeinde Baiersbronn berichteten ebenfalls von zufriedenen Nutzern - darunter viele Familien mit Kindern, für die eine Nacht im Wald eine ganz besondere Erfahrung gewesen sei. Für 2018 seien einige Veränderungen geplant, darunter weitere Tourenvorschläge, die Anpassung der GPS-Daten an alle gängigen Formate sowie die Übersetzung der Buchungsplattform auf Englisch. Zudem werde es eine Stornierungsgebühr geben. Das Buchungssystem unter www.trekking-schwarzwald.de ist während der Winterpause bis zum 15. März 2018 abgeschaltet. Die neue Trekking-Saison startet am 1. Mai 2018.

