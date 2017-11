"Anderen Bezug zum Thema Tod gefunden"

Bühl - Das Sterben ein Tabu-Thema? "Kaum jemand mag sich mit dem eigenen Tod beschäftigen", bedauerte eine Teilnehmerin der Aktion "BT öffnet Türen" aus Erfahrungen, die sie in ihrem Umfeld machte. Gleichwohl: Das Interesse an der exklusiven Führung durch das Bestattungsunternehmen Mechler in Bühl war so groß, dass die 20 Plätze verlost werden mussten.

Im November spielt die Erinnerung an die Verstorbenen traditionell eine besondere Rolle. Der Trauermonat gab auch den Anlass, diese etwas andere Aktion von "BT öffnet Türen" anzubieten. Das Beerdigungsinstitut öffnete dabei auch jene Arbeits- und Lagerräume, die selbst bei "Tagen der offenen Tür" und Schulführungen nicht zugänglich gemacht werden. Nur eines blieb natürlich tabu: Verstorbene waren nicht zu sehen. Der einzige Kühlraum, dessen Tür zu Anschauungszwecken aufging, stand leer.

Bevor die Gruppe sich in Bewegung setzte, gab Barbara Mechler, Geschäftsführerin des in Bühl und Baden-Baden ansässigen Unternehmens, einen Einblick in die Familientradition des 1844 gegründeten Schreinerbetriebs, der seit 1956 als Bestattungsinstitut angemeldet ist. Schreinersärge werden in Bühl schon lange nicht mehr gefertigt, sondern von Herstellern bezogen - in jeder benötigten Größe.

Unter den ausgestellten Modellen stach ein künstlerisch gestaltetes Exemplar mit Airbrush-Bemalung hervor. "Eigentlich viel zu schade zum Verbrennen", meinte eine Besucherin.

"Der Sarg hat seine Wertigkeit bei der Trauerfeier", erfuhren die Teilnehmer von Thomas Reinschmidt-Mechler und seinem Sohn Karl-Heinz Mechler, beide Bestattermeister mit verschiedenen Zusatzqualifikationen. "Der Sarg ist ein Schutz für den Verstorbenen", so Barbara Mechler.

Die Besucher erfuhren, dass Material und Oberflächenbeschaffenheit diversen technischen Vorschriften unterliegen - auch zum Schutz der Umwelt. Gleiches gilt für die Beschläge eines Sargs und die individuelle Auskleidung des Innenraums, die in der Werkstatt erfolgt. Saugfähige Stoffe wie Maischips und eine Folie beugen für den Fall vor, dass der Körper noch Flüssigkeit verlieren sollte - auch das ein Aspekt einer würdevollen hygienischen Versorgung.

In einem gekachelten Raum mit Edelstahlmöblierung und desinfizierendem UV-Licht im Untergeschoss, wo sich auch die Kühlräume befinden, werden die Verstorbenen gewaschen, neu eingekleidet und in den Sarg gebettet.

"Sollte man persönlichen Schmuck abnehmen?", kam die Frage auf. "Ja!", lautete die eindeutige Empfehlung, denn: "Zurückholen geht nicht." Der Schmuck könne einem Verstorbenen noch unmittelbar vor der Bestattung mitgegeben werden - auch in einer Urne, da die fest verschlossene Aschekapsel nicht das gesamte Behältnis ausfülle.

Auf 60 bis 70 Prozent beläuft sich im hiesigen Raum inzwischen der Anteil der Urnenbestattungen, ließ Karl-Heinz Mechler wissen. Die Situation sei je nach Gemeinde aber ganz unterschiedlich.

Zentrale Punkte der zweistündigen Führung - durch das alte und das 2013 vollendete, moderne Firmengebäude - waren auch die geräumige Hauskapelle mit christlichem Wandbild, das sich für Trauerfeiern anderer Konfessionen variieren lässt, und der Saal des Trauercafés. Ein besonderes Augenmerk galt der "Oase des Abschieds", der jüngsten Errungenschaft der Familie Mechler. Es ist ein abgeschirmter Ort mit sanftem Licht und gedämpfter Musik, den viele Angehörigen wählen, um geliebte Menschen letztmals zu sehen und sich von ihnen zu verabschieden. Ob Erd-, Luft- oder Seebestattung, ob klassisch auf dem Friedhof, in einem Gräberfeld, anonym oder im Friedwald, der Möglichkeiten gibt es heute viele, die zum Abschluss diskutiert wurden.

Beim Gang durchs große Sarglager hatte im kleinen Kreis eine ältere Dame auf ein Exemplar getippt: "Den habe ich mir ausgesucht." Sie gehört zu jenen Menschen, die zu Lebzeiten ihre Bestattung regeln. Eine andere Teilnehmerin dankte am Ende des informativen Rundgangs: "Ich habe jetzt einen anderen Bezug zum Thema Tod gefunden."