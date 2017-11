Informationen und Orientierung aus erster Hand

Gerade weil das Angebot an Studiengängen und potenziellen Ausbildungspartnern immer größer und damit auch unübersichtlicher werde, ist ein solcher Studieninformationstag schulübergreifend als erste Orientierung von den beiden Organisatoren Eike Hahn und Ingrid Armbruster, Lehrer an der Gewerbeschule, vor vier Jahren ins Leben gerufen worden. In ihrer Begrüßung wies Armbruster darauf hin, dass neben der Frage, was oder wo auch das "wie" man studieren wolle, eine zunehmend große Rolle spiele. Es sei wichtig, sich über die eigenen Interessen und Fähigkeiten bewusst zu werden, um dann das Studium oder den Beruf zu finden, zu dem man sich auch berufen fühle.

Diverse Bildungsträger wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), die Hochschulen Karlsruhe, Pforzheim, Offenburg und Villingen-Schwenningen nutzten die Gelegenheit, ihr Studienangebot in 20-minütigen Vorträgen vorzustellen. Die Vielfalt der Studienmöglichkeiten zeigte auch Prof. Dr. Michael Bauer von der Dualen Hochschule Karlsruhe in den Studienrichtungen Wirtschaft, Technik und Gesundheit anschaulich am Beispiel seiner Hochschule auf.

In der gut einstündigen Vortragspause herrschte ein munteres Treiben in der Aula der Gewerbeschule, schreibt die Schule. Viele Teilnehmer nutzten diese Zeit, um sich bei den Ständen der Hochschulen, Dualen Hochschulen, Berufsverbände, sowie bei regional tätigen Unternehmen kompetent über duale Studiengänge informieren zu lassen. Kaufmännische Schwerpunkte setzten beispielsweise die Sparkasse Bühl oder das Landratsamt Rastatt. Die IT-begeisterten Schüler der Gewerbeschule interessierten sich für die dualen IT-Studiengänge bei SAP und dem dm-IT-Unternehmen Filiadata aus Karlsruhe. Technik zum Anfassen bot die Hochschule Technik und Wirtschaft Karlsruhe an ihrem Stand. In direkter Nachbarschaft informierte die Steinbeis-Hochschule Gaggenau über ausbildungs- und berufsbegleitende Studiengänge.

Sehr großen Zulauf erfuhren auch die Mitarbeiterinnen der Bundesagentur für Arbeit, die den Interessierten am Computer praktische Tipps für Online-Recherchen rund um das Thema "Studium und Beruf" gaben und sich Zeit für persönliche Beratungsgespräche nahmen. Großer Andrang herrschte am Messestand der Landespolizei, die von Anfang an den Bühler Studieninformationstag begleitet und unterstützt.

Auch neu gewonnene Unternehmen wie Kasto, PWO, Heinrich Schmid oder Erdrich Umformtechnik waren der Mitteilung zufolge vom Messezuspruch positiv überrascht. Wie kompetent und konstruktiv die Gemeinschaft der Messeaussteller und Referenten funktioniert, zeigt das Beispiel der Berufsverbände Südwestmetall und Chemie Baden-Württemberg. Es sei angedacht, den "Discover Industry Infotruck" für den Studieninformationstag 2018 zu buchen.

Referenten und Messeaussteller zogen gleichermaßen ein positives Fazit. Sie äußerten sich zufrieden über das große Interesse der Schüler. Die Teilnehmer seien fast alle gut vorbereitet gewesen und hätten wichtige und zielführende Fragen gestellt, so die Gewerbeschule.