Mit einem Lächeln zum Sieg

Bühl - Angelina Graf hat gerade erst die mehr als 700 Kilometer lange Heimfahrt von Berlin hinter sich gebracht, aber sie sitzt trotzdem topfit und mit einem breiten Lächeln neben ihrer Chefin Petra Böckeler. Vor ihr auf dem Tisch steht ein Pokal aus Plexiglas, den sie sich als Lohn harter Trainingswochen verdient hat. Die 23-Jährige hat ihre Ausbildung zur Fachverkäuferin mit dem Sieg beim Bundesentscheid des deutschen Konditorenbunds gekrönt. Dafür hatte sie auch noch einmal Schönschrift geübt.

"Ich mag den Umgang mit Menschen. Jeder Tag ist komplett anders, mit neuen Kunden und neuen Wünschen", erzählt sie von ihrer Motivation, vor drei Jahren als Auszubildende bei Böckelers Confiserie- und Kaffeehäusern anzuheuern. Dass der Betrieb ein feines Händchen bei der Auswahl seiner Lehrlinge hat, beweisen allein vier Bundessiegertitel seit 2008 bei den Fachverkäuferinnen. Petra Böckeler lobt Graf, die mittlerweile ihre Ausbildung beendet hat und fester Teil des Teams ist: "Wir haben schnell bemerkt, dass sie sehr talentiert ist."

Und so war es für die Steinbacherin Ehrensache, ihr Können auch unter Wettbewerbsbedingungen unter Beweis zu stellen. Wobei sie den ersten Titel auf Ebene der Handwerkskammer Karlsruhe kampflos errang. Vier Tage vor dem geplanten Termin bliesen die Organisatoren die Veranstaltung ab - weil außer Graf niemand antreten wollte. "Viele Betriebe bilden gar nicht mehr aus. Und darüber hinaus kostet der Wettbewerb viel Zeit. Ohne Training geht nichts", nennt Böckeler Gründe für die geringe Resonanz.

Auch Graf hatte viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt. Ihr Arbeitgeber stellte ihr die ehemalige Backstube als Trainingsraum zur Verfügung. So bestand eine Hauptaufgabe des Wettbewerbs darin, Naschereien dekorativ zu verpacken und damit ein Schaufenster zu gestalten. "Da war sie von Anfang an sensationell gut", schwärmt ihre Chefin. Aber auch eine kleine Schwäche offenbarte sich: die Schrift bei der Gestaltung von Plakaten und Preisschildern.

Also perfektionierte Graf gewissenhaft den kunstvollen Schwung mit dem Stift und trat Anfang Oktober bestens gerüstet zum Landesentscheid in Rottweil an, wo sie sich gegen zwei starke Konkurrentinnen durchsetzte. "Da haben wir schon gefiebert", erzählt sie von einem hohen Niveau.

Aber schließlich durfte sie als Vertreterin von Baden-Württemberg in dieser Woche nach Berlin reisen, wo sie auf die besten Auszubildenden aus Bayern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein traf. Das Leitthema des zweitägigen Wettkampfs in der Meisterschule des Konditorenhandwerks lautete Hochzeit. Die Teilnehmerinnen gestalteten dazu Schaufenster, führten mit Jurymitgliedern Verkaufsgespräche und richteten kleine Gerichte an, die sie mit perfektem Service zum Tisch brachten. "Ich war schon aufgeregt", erzählt Graf, die vor Ort moralische Unterstützung von ihrem Freund, dem Bruder und einer Freundin aus dem heimischen Betrieb erhielt. Auch Petra Böckeler und ihr Mann Stefan drückten in der Hauptstadt erfolgreich die Daumen. Graf überzeugte mit ihrer Kompetenz und ihrer charmanten Art die Jury: "Immer lächeln - so bin ich von Natur aus", beschreibt sie ihre positive Ausstrahlung. Die Siegesfeier fand in einem Lokal in Berlin statt. Zurück in Bühl bleibt für weitere Partys wenig Zeit. Das Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür, der Laden brummt. Aber nach ihrem Trainingslager scheut Graf die viele Arbeit nicht - im Gegenteil: "Wenn an Silvester die Bude voll ist - das ist genau mein Ding", sagt sie und lächelt.