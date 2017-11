Leitung des Seniorenwerks Eisental in neue Hände übergeben

Baader überbrachte die Grüße und den Dank der Seelsorgeeinheit für die durch diese Gemeinschaft geleistete Arbeit zum Wohle der Senioren. Die Zusammenkunft stand im Zeichen der Verabschiedung von Siegfried Meier, der aus gesundheitlichen Gründen nach 17 Jahren die Leitung des Seniorenwerks abgeben musste. So erklang zum letzten Mal die Glocke des Vorsitzenden, der mit Zufriedenheit verkünden konnte, dass die Leitung in der Familie bleibt, da sich Tochter Marianne Stucke bereiterklärt hatte, das Amt zu übernehmen.

Ihr zur Seite steht Monika Gering, die künftig für das Wandern und die Spielenachmittage zuständig ist und gleich um Wandernachwuchs aus den männlichen Reihen warb. Mit Erika Bauer, Waltraud Graf, Roswitha Dinger, Liesel Fröhlich Johanna Peter und Herta Wäldele steht auch künftig das bewährte Küchen- und Serviceteam zur Verfügung.

Urban Lamprecht wünschte im Auftrag der Senioren dem neuen Leitungsteam eine glückliche Hand und fand danach viele Worte des Dankes für Siegfried Meier - sei doch seine Arbeit in all den Jahren auf fruchtbaren Boden gefallen. In seiner Laudatio würdigte er vorrangig die bis zu 25 Veranstaltungen im Jahr, so die Zusammenkünfte im Pfarrsaal, die Wanderungen und die Busfahrten. In guter Erinnerung seien vor allem die Weinfeste, die Weihnachtsfeiern und die Seniorenfastnacht mit den Büttenreden. Dankesworte hatte Lamprecht auch für Siegfried Meiers Frau Anna, die ihm in all den Jahren mit Rat und Tat zur Seite stand, so dass beide zu einem starken Team werden konnten. Zum Dank für diese große Leistung durften die beiden neben Blumen eine Bildcollage entgegennehmen, zur Erinnerung an viele schöne Stunden im Kreise der Senioren.