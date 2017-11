"Mann der ersten Stunde" gewürdigt

Bühl



Enttäuschung über die Politik Bühl (red) - In der politischen Farbenlehre Deutschlands wird es die Kombination schwarz, gelb, grün nicht geben: Jamaika bleibt damit "lediglich" eine Insel in der Karibik. Für eine gleichnamige Koalition haben die Gemeinsamkeiten der vier Parteien nicht gereicht (Foto: Hammes). (red) - In der politischen Farbenlehre Deutschlands wird es die Kombination schwarz, gelb, grün nicht geben: Jamaika bleibt damit "lediglich" eine Insel in der Karibik. Für eine gleichnamige Koalition haben die Gemeinsamkeiten der vier Parteien nicht gereicht (Foto: Hammes).