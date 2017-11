Mittags Eisbecher, am Abend dann auch Glühwein



Bühl (gero) - Am Johannes-platz servierten die freundlichen Leute vom Service am Mittag noch Eisbecher oder ein kühles Blondes. Die Temperaturen waren entsprechend: 16 Grad und teilweise sogar mehr. Sogar die Sonne blinzelte hervor und wärmte die Herzen der Menschen. Am Abend dann der Getränkeschock: Glühwein war angesagt bei der letzten After-Work-Party des Jahres im Bühler Stadtgarten. Gleichwohl: Außer zuckersüßem, mit Zimt aufgepepptem Rotwein gingen selbstredend auch die Kaltgetränke locker über die Tresen. Und die Veranstalter waren ausnahmsweise mit den Wettergöttern im Bunde. Bei der Glühweinparty vor einem Jahr, unglücklicherweise am Buß- und Bettag anberaumt, was Protest bei den Protestanten einbrachte, gab es ekligen Nieselregen bei kühlen vier Grad. Und doch waren damals nach Veranstalterangaben 700 Feierbiester erschienen. After-Worker gelten als die härtesten und - im Wortsinne - abgebrühtesten Partygänger. Am frühen gestrigen Abend füllten weit über 2000 Gäste die Party-Meile und ließen sich von DJ Smile unterhalten. Bereits am Vormittag liefen die technischen Vorbereitungen auf Hochtouren. Mitarbeiter des Bauhofs beziehungsweise der Stadtwerke sorgten für das benötigte Equipment, während Sergio Corsano, einer der Sprecher und Initiatoren, die Stellplätze für die Ess- und Getränkestände zuwies. Zum zweiten Mal traten die Beschicker, Gastronomen und Winzer als Veranstalter auf. Und dieses Konzept dürfte auch im kommenden Jahr beibehalten werden. Ein abschließendes Gespräch mit Resümee und Ausblick soll es noch in diesem Jahr geben. Die Stadt sah sich als Ideengeber und "Anschubfinanzierer" und will sich künftig mit der Rolle einer Schirmherrin begnügen. Der Bauhof wird als technischer Dienstleister aber weiter im Boot bleiben. Beteiligte Gastronomen sind: Il Grande, C'est la vie, die Affentaler Winzer, Peters gute Backstube, Flammkuchenmichel, das Weinhaus H2 sowie Schwarzwald Soul. Technik und Beleuchtung stellte die Acoustics GmbH kostenlos.

