Das Klagelied findet Gehör Von Hermann Seiler Bühl - "Die Kappler Kaiserlinde ist ein Naturdenkmal. Wir werden alles tun, um es zu erhalten." Das spontane Versprechen von Oberbürgermeister Hubert Schnurr steht. Baumspezialist Ambros Seifermann aus dem Kappler Ortsteil Riegel darf dies mit als Erfolg seiner Bemühungen und Kampfbereitschaft um die markante Dorflinde werten. Vielen Bürgern von Kappelwindeck ans Herz gewachsen, erprobt die Kappler Jugend im Lindenbaum noch immer ihre Kletterkünste - dort, wo vor vielen Jahrzehnten ihre Altvorderen sich unter dem schützenden Laubdach und auf Dielenbrettern zur Blasmusik fröhlich im Tanze drehten. Gefahr bei Sturm und Starkregen Zur Vorgeschichte: Fast auf den Tag genau vor einem Jahr wurde Ambros Seifermann, geprüfter Baumwart, Winzer, Imker, Landwirt und Poet, bei der Stadt Bühl (Umweltamt) vorstellig. Zu Protokoll gab er dort das tonnenschwere Übergewicht einzelner Äste, die bei Sturm und Unwetter aus dem Stamm der Linde ausbrechen könnten. Er bezeichnete den Baum als ein Gefahrenpotenzial für die Bevölkerung. Weitere Aktionen von ihm folgten, seien es der bereits im März im Lindenbaumgerüst fachmännisch angebrachte Holzbalken als Aststütze oder seine vehemente Argumentation pro Kaiserlinde bei der Bürgerversammlung dieses Jahr im St.-Maria-Gemeindesaal. In Anerkennung seiner Attacken wie einst der spanische Junker und furchtlose Ritter avancierte Ambros Seifermann in Insiderkreisen zum "Kaiserlinde-Don-Quijote", der sich gerne auf seinem Oldtimer-Traktor zum Sturm auf städtische Windmühlen via Bühl in Bewegung setzte. Auch für Nichtkundige ist derzeit sichtbar: Das Holz für die Lindenbaum-Balkenkonstruktion ist angefault und angebrochen. Ein Eisenband hat sich gelöst. In Versform und unter dem Titel "Klagelied der Linde wird zum Totenlied" veröffentlichte "Der alte Mann" alias Seifermann des Lindenbaums Leid in einem Leserbrief. Keinerlei Anzeichen gibt es bis dato indes für die Befürchtungen Seifermanns, dass es in bestimmten Kreisen Interesse daran gebe, die Kaiserlinde dem Verfall preiszugeben. Für Geistlichen Rat Hermann Bechtold von St. Maria sind Barockkirche und Kaiserlinde ein optischer und geschichtsträchtiger Mittelpunkt im Dorfzentrum. Ensemble mit der Barockkirche Hermann "Männel" Deschner, viel beschäftigter Stadtführer der Großen Kreisstadt Bühl und beliebt ob seiner Wissen vermittelnden Führungen auch rund um die Kappler Barockkirche, meint kurz und bündig: "Die Kaiserlinde gehört zu Kappel. Mit Barockkirche und "Traube" bildet die Linde ein wunderschönes Ensemble." Die Empfehlungen Seifermanns, den Überhang des Lindenbaums nach Süden von der Krone wegzumachen sowie das Astwerk Richtung Gasthaus "Traube" bis auf das Holzgerüst einzukürzen, ist dem Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen, Immobilien der Stadtverwaltung bekannt. Abteilungsleiterin Barbara Thévenot teilte auf Anfrage mit, dass sich Mitarbeiter mit dem Thema befassen. Die Einholung von Angeboten für ein eventuell erforderliches neues Gerüst sei abgeschlossen. Um dem Wuchs des Baumes "optimierungsgerecht" zu werden, werde der Lindenbaum im "entlaubten Zustand" noch einmal versicherungsrechtlich durch einen externen Baumexperten überprüft. Baumspezialist bei der Stadt Bühl ist Klaus Knechtel. "Das, was wir investieren, soll sinnvoll sein", betont Barbara Thévenot. Eine Parallele zu Ambros Seifermanns Klagelied tut sich wie folgt auf: Im Abendlob der Kirche (Vesper) singen die Schwestern vom Kloster Maria Hilf im Psalm 30: "Da hat er mein Klagen in Tanzen verwandelt." Stadtpfarrer Hermann Bechtold dürfte es nicht schwerfallen, in seiner Barockkirche nach erfolgter Lindenbaum-Rettung diesen Psalm 30 in einer Abendandacht als Lob- und Danklied anzustimmen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben