Eine Baumart auf dem absteigenden Ast

Bühl



Badischer Hof bietet Heimat Bühl (gero) - Die Stadt hat eine neue gastronomische Heimat: 300 Gäste feierten am Samstag die Eröffnung des Restaurants "Heimat im Badischen Hof". Am 30. September war bereits die Bar an den Start gegangen, am 1. Dezember soll der Hotelbetrieb folgen (Foto: Hammes). » Weitersagen (gero) - Die Stadt hat eine neue gastronomische Heimat: 300 Gäste feierten am Samstag die Eröffnung des Restaurants "Heimat im Badischen Hof". Am 30. September war bereits die Bar an den Start gegangen, am 1. Dezember soll der Hotelbetrieb folgen (Foto: Hammes). » - Mehr