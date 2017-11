Die "Schanz" steht vor einer Neuordnung Lichtenau (ar) - Die politisch Verantwortlichen in Lichtenau möchten den Ortskern attraktiver gestalten und den Bürgern die Möglichkeit bieten, auf kurzen Wegen ihre Einkäufe zu tätigen. Hierfür ebnete der Gemeinderat am Donnerstagabend den Weg und beschloss bei zwei Gegenstimmen die Satzung der ersten Änderung des Bebauungsplanes "Schanz". Der Bebauungsplan stammt aus dem Jahr 1999. Damals wurden die Voraussetzungen geschaffen, um auf dem Areal einen Lebensmittelmarkt sowie kleinere Geschäfte wie Metzgerei, Bäckerei, ein Schreibwarengeschäft und eine Apotheke, aber insbesondere auch ein Seniorenwohnheim anzusiedeln. Die benachbarte, rund 2500 Quadratmeter große Freifläche, in Lichtenau als der "Englische Garten" bekannt, durfte aus stadtgeschichtlich-archäologischen Gründen lange Zeit nicht angetastet werden. Doch diese Ansicht des Denkmalamts hat sich geändert, womit der Weg frei ist für eine Weiterentwicklung des Versorgungsstandorts "Schanz", zumal die im südbadischen Raum selten vertretene Drogeriemarktkette Rossmann in Lichtenau anfragte. Im April dieses Jahres erteilte der Gemeinderat grünes Licht für die Bebauungsplanänderung. "Wir möchten das Planungsrecht mit dieser Änderung des bestehenden Bebauungsplanes im Bestand und für die Zukunft sichern", betonte Bürgermeister Christian Greilach. Wie die beauftragte Stadtplanerin Petra Schippalies in der Sitzung informierte, seien bei der Offenlage im September 2017 keine wesentlichen Anregungen der Behörden eingegangen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe begrüße die Planung in integrierter Lage, die durch die Raumordnung abgedeckt sei. Einige Anmerkungen kamen von privaten Angrenzern, denen vor Jahren unlöschbare Überfahrtsrechte über die "Schanz" festgeschrieben wurden, an denen sich nichts ändern soll. Knackpunkt der Planung und der Bebauung im hinteren Bereich ist die Einfahrtssituation von der L75 auf die "Schanz", die im Zuge des Vorhabens verbreitert werden soll. Wie Schippalies bemerkte, ist vorgesehen, die Zufahrtsstraße auf 5,50 Meter auszubauen, damit auch Begegnungsverkehr möglich ist. Für die Fußgänger ist ein Gehweg mit einer Breite von 1,50 Metern vorgesehen. Da für die Verbreiterung die Inanspruchnahme von teilweise privaten Grundstücken notwendig werde, sollen mit den Eigentümern Gespräche geführt werden. Eine durch die Neuordnung mögliche Wohnbebauung im rückwärtigen Bereich würde über entsprechende Geh-, Fahr- und Leitungsrechte erschlossen werden. Als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzt werden soll die bestehende Fußwegeverbindung von der Kerlestraße über die Mühlstraße zur Straße "Auf der Schanz". Am Ende der Mühlstraße ist die Anordnung einer Wendeanlage beabsichtigt. Kritisch betrachteten abermals Gerhard Meier (CDU) und Werner Lindner (BfL) die künftige Parkplatzsituation. Zu den verbleibenden 66 Parkplätzen beim künftigen Netto-Markt, die baurechtlich ausreichen, sollen weitere 40 für den Drogeriemarkt entstehen. "Das Gutachten spricht von 600 Kunden täglich im Lebensmittelmarkt sowie 600 Kunden täglich im Drogeriemarkt", verwies Meier und wollte dem vorgelegten Parkplatzkonzept nicht zustimmen. Wie er befürchtete auch Lindner ein Chaos. Stadtplanerin Schippalies betonte allerdings nochmals, dass das vorgesehene Stellplatzangebot, das die Landesbauordnung vorgibt, "locker eingehalten" werde.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Karlsruhe

dm ruft Trinkampullen zurück Karlsruhe (dpa) - Der Drogeriemarkt dm ruft Trinkampullen zurück, weil sie nach dem Verzehr allergische Reaktionen hervorrufen können. Es handelt sich um das Produkt "DAS gesunde PLUS Immun Wochenkur Trinkampullen, 7 St." mit MHD 12/2018 und 02/2019 (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der Drogeriemarkt dm ruft Trinkampullen zurück, weil sie nach dem Verzehr allergische Reaktionen hervorrufen können. Es handelt sich um das Produkt "DAS gesunde PLUS Immun Wochenkur Trinkampullen, 7 St." mit MHD 12/2018 und 02/2019 (Foto: dpa). » - Mehr