Ein akustisch-visuelles Gesamtkunstwerk

(ub) - Ziemlich schräg, aber schlichtweg genial war der Auftritt des Quartetts "Gankino Circus", das im Schüttekeller sein aktuelles Programm "Irrsinn und Idyll" als Dernière zum Finale führte. Wer bei ihrem vergangenen Besuch in Bühl schon das Vergnügen genoss, war vorgewarnt: Ihr Mix aus nur scheinbar braven Volksliedern und atemberaubenden Balkan-Rhythmen ist in dieser Form wohl das Schärfste, was westlich der Karpaten die Gehörgänge durchputzt.

Solch' einen Abend als "normales" Konzert zu bezeichnen, verbietet sich fast schon von selbst, denn mit erfrischender Ironie und Satire sorgen die vier Musiker für ein akustisch-visuelles Gesamtkunstwerk. Rotzfrech behandeln die exzellenten Musiker mit kabarettistischem Schlag aus der westmittelfränkischen Metropole Dietenhofen ihre heimatlichen Vorlagen, vermengen sie mit aberwitzigen 11/8- und 11/16-Takten balkanöser Herkunft, dass einem schier schwindelig wird. Das hat nichts, aber rein gar nichts zu tun mit volkstümlicher Musik aus der Provinz. Eher schon mit Weltmusik im besten Sinne des Wortes.

Ja, frech sind sie, bezeichnen Bühl als ähnlich unbedeutend wie ihr geliebtes Dietenhofen, "von der Struktur her das Gleiche", meint Ralf Wieland süffisant, und er haut gleich noch eins drauf: "Da laufen auch viele alte Leut' rum." Im Stall des Akkordeon-Meisters Maximilian Eder laufen dazu noch 70 Kühe herum, und der Zuchtbulle trat ihm beim Besamen eines willigen Milchviehs versehentlich auf den Fuß, was unschwer an seinem humpelnden Gang ersichtlich ist. Um die Milchproduktion zu steigern, singt er seinem lieben Vieh gerne uralte finnische Lieder vor, bei denen man aber nicht so ganz sicher ist, ob sie denn ein Nordlicht wirklich verstehen könnte. Urfränkisch sind die meisten Texte, und damit für den Mittelbadener genauso exotisch und unverständlich. Wie gut, dass der Gitarrist und Conferencier Ralf Wieland die Inhalte mit schwarzem Humor erklärt. Im Gegensatz zum besagten Zuchtbullen kamen alle vier bei der rattenscharfen Dorfschönheit Marie-Luise nicht zum Zuge, immerhin entstand zum Lob der spröden Fränkin ein tolles Stück im für die Gankinos typischen 11/8-Rhythmus, bei dem so mancher Tänzer aus dem Gleichgewicht kommen könnte.

Nicht alles, was Wieland zum Besten gibt, glaubt man aufs Erste, etwa, dass die oberschlesische Tante eine derart große Fritteuse auf ihrem Hof stehen hatte, in der ganze Schweine durchgebrutzelt wurden. Das Stück dazu klingt schwer nach Klezmer-Musik, es mündet in einem Balkan-Rhythmus-Rausch und erschüttert den altehrwürdigen Schüttekeller in seinen Grundfesten. Bei all' dieser Mixtur aus fränkischer Provenienz und bulgarischen Tänzen klingt keine Note wie ein schlecht gezapftes Weizenbier in der Dietenhöfner Dorfwirtschaft. Deren Wirt hat dieses obergärige Getränk als sein alleiniges Lebensmittel auserkoren. Blöd ist nur, dass er sich nach dem Genuss von zehn Halben sanft in Morpheus' Arme begibt. Gankino Circus macht aus dieser Notlage das Beste: Das krachlederne Trinklied "Hat sich denn der Wirt erhängt, dass er uns kein Bier net schenkt?".

Der anfangs ziemlich schüchtern wirkende Arzt-Sohn respektive Klarinettist Simon Schorndanner läuft als Triangel-Virtuose zur Hochform auf, auch weil er damit sinnbildlich auf seine Ex-Partnerinnen eindrischt. Und dass Dietenhofen als Schlagzeuger-Metropole bekannt ist, wissen vielleicht die Bühler Floriansjünger. Denn mittlerweile besteht die fränkische Feuerwehrkapelle nur noch aus Schlagwerkern. Wenn alle so gut sind wie Johannes Sens, muss dies ein Vergnügen sein. Der Meistersammler ungerader Taktarten ist sowieso der Oberhammer dieser wild anarchischen Truppe - wahrscheinlich der aufregendste Percussionist zwischen Hänferdorf und Mittelfranken. Wie er während heftiger Sticks-Attacken noch ein Fußball-Trikot wechseln kann - das soll ihm erst mal einer nach machen. Das Publikum im rappelvollen Keller tobt vor Vergnügen.