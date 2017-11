Bühler Sitzballer freuen sich über Vizemeisterschaft

Über die Bedeutung dieser Meisterschaft ist sich auch der Vorsitzende des Sportausschusses Jörg Woytal bewusst: Wer bei den Wettkämpfen als Sieger hervorgeht, der wird bei den deutschen Meisterschaften mitspielen. Deswegen schaut Woytal beim Turnier vorbei, um den Athleten aus Offenburg, Karlsruhe, Bühl und den Favoriten aus Pforzheim viel Erfolg zu wünschen.

Schneider ist Vorsitzende des BSV und spielt mit ihren Teamkolleginnen gegen die Männer der Spielgemeinschaft Karlsruhe-Bühl. Da Sitzball zu den Randsportarten zählt, schließen sich die Wettkämpfer verschiedener Städte zu Spielgemeinschaften zusammen. Auch spielen manche Teams gemischt mit Frauen und Männern.

Ähnlich wie beim Volleyball spielen die Mannschaften den Ball über ein Netz, allerdings im Sitzen. Denn die Spieler sind durch amputierte Beine, Unterschenkel, aber auch durch Beeinträchtigungen wie verkürzte Sehnen behindert. Damit sich die Wettkämpfer schnell auf dem Hallenboden fortbewegen können, tragen sie dicke Hosenpolster. Teilweise spielen auch Gesunde in den Mannschaften mit. Denn wer sich einmal von dem Sitzballvirus anstecken lässt, der teilt die Freude über jeden hart erkämpften Treffer mit den Mitspielern.

Schrill ertönt die Trillerpfeife des Richters Bernhard Kurz, als der erste Teil der Partie beginnt, die zweimal sieben Minuten umfasst. Zwei Linienrichter und ein Schiedsrichter achten darauf, dass die Spielregeln von allen eingehalten werden.

Das Spiel bei der Bühler Damenmannschaft kommt schnell in Fahrt. Teamleiterin Jutta Grilsdorf pariert jeden Ball, der vom gegnerischen Feld herübergespielt wird. Das Team ist prima aufeinander abgestimmt. Die anderen Spielerinnen sind immer schnell und rechtzeitig zur Stelle, um beim dritten Kontakt den Ball wieder in das Spielfeld der Spielgemeinschaft Karlsruhe-Bühl zu schleudern.

Gut läuft es für die Mädels des BSV in der ersten Halbzeit. Mit nur zwei Punkten Rückstand beginnen die Damen die zweite Halbzeit. Die Gegner spielen aber lange Bälle, so dass die Spielerinnern jedem Ball hinterher hechten müssen. Die Sitzballerinen sind ständig in Bewegung. Trotz guter Kondition zermürbt diese Taktik die Sportler. Die Zuschauer am Spielfeldrand feuern ihre Teams an. In der Halle herrscht Hochspannung.

Schließlich gelingt es der Spielgemeinschaft Karlsruhe-Bühl innerhalb kurzer Zeit, einen Treffer nach dem anderen zu erzielen. Beim Schlusspfiff steht es 24 zu 12 Punkte für die Spielgemeinschaft Karlsruhe-Bühl. Erledigt, aber glücklich über den spielfreudigen Einsatz ihrer Mitspielerinnen, wirkt Sieglinde Schneider als sie sich am Spielfeldrand wieder auf die Bank setzt, um sich mit mehreren Schlucken aus der Trinkflasche zu erfrischen. Am Ende freut sich sich über Platz zwei. Badischer Meister wird Pforzheim, die Bronzemedaille geht an Offenburg.