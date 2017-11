Die "schwarze Null" wird angestrebt

Vor vier Jahren eröffnet, besitze die Einrichtung zwischenzeitlich eine Art Vorbildfunktion für andere Gemeinden in ähnlicher Situation, was durch Besuchsdelegationen bis hin zur Landesregierung, die man in Eisental schon begrüßen konnte, immer wieder bestätigt werde, so Lauten. Das Projekt unterstützen und den Fortbestand sichern ist nach den Ausführungen des Aufsichtsratsvorsitzenden Axel Schroeter das Hauptanliegen dieses Gremiums, das sich zu sechs Sitzungen traf.

Nach dem Kassenbericht von Martina Meier beträgt der Kontostand der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts dank der Einnahmen aus dem Adventsdorf des vergangenen Jahres und unter Berücksichtigung von angefallenen Notariatskosten derzeit 3 727 Euro. Nach dem Geschäftsbericht von Marktleiter Martin Müller konnte 2016 ein Gewinn von rund 10 000 Euro erwirtschaftet werden. Mit Stand vom 31. Oktober liegt liege man mit rund 4 000 Euro unter dem Vorjahresniveau. Als Ursache nannte er die drei ausgefallenen Dorfhocks, die vorgeschriebene Anschaffung einer neuen Kasse und Kosten für Fortbildungsmaßnahmen. urch einen größeren Warenbestand ist man aber zuversichtlich, bis zum Jahresende eine "schwarze Null" zu erwirtschaften.

Nach den Ausführungen des Marktleiters konnten seit der Eröffnung im November 2013 im DORV-Laden 236 500 Kunden begrüßt werden. Das entspreche 165 Kunden am Tag. 8,63 Euro lässt im Schnitt jeder Kunde liegen. Mit einem erweiterten Käseangebot will man weitere Kunden locken.

Für dieses Jahr steht im DORV-Zentrum am Nikolaustag wieder eine Stiefelaktion auf dem Programm. Das Weihnachtsdorf öffnet am 8. Engpässe bei der Bewirtung soll es nicht mehr geben. Für das nächste Jahr sind wieder verschiedene Dorfhocks eingeplant, die dann auch im Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft stehen könnten. Groß gefeiert wird am 16. November das fünfjährige Bestehen des DORV-Ladens.

Erfreulich dann die Mitteilung des Geschäftsführers, dass ein Mitarbeiter der Lebenshilfe in das DORV-Personal integriert werden konnte. Zusätzlich ist zum Jahresbeginn die Stelle eines Minishoppers neu zu besetzen. Ohne Einwände wurden die Mitglieder des Aufsichtsrates in ihren Ämtern bestätigt.