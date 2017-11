Fröhliche Eiszeit auf dem Wiedenfelsen eingeläutet

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt jagten gestern Morgen die Eishockeyspieler dem Puck nach, ab Mittag hieß es dann fröhliche Eiszeit für die Kufenflitzer. Auf ihre Kosten werden in den kommenden über drei Monaten auch die Eisstockschützen und Eiskartfahrer kommen.

Eis und Schnee sind auch die Aggregatzustände, die für die Schneeräumer der Straßenmeisterei Bühl für Beschäftigung sorgen. Sie waren bereits ab Samstagnachmittag im Einsatz, als in den Hochlagen der Regen in Schnee überging. Gestern wurden in Lagen oberhalb von 700 Metern zwischen zehn und 15 Zentimeter gemessen. Das reichte allemal für Schlittenpartien und Schneeschuhwanderungen.

Die Nase voll im kühlen Wind hatten die Schneemacher am Seibelseckle. Die Seebacher Waldgenossen befinden sich in der komfortablen Lage, aus fünf Propellermaschinen, gespeist mit dem Wasser aus dem Mummelsee, den Hang zu befeuern und für eine auskömmliche Grundlage zu sorgen. Am kommenden Wochenende soll der Lift in Betrieb gehen. Zu früh kam der Wintereinbruch für die Skiliftbetriebe Unterstmatt, wo der Speichersee noch nicht fertiggestellt ist. Bis Nikolaus sagen die Wettercomputer im Höhengebiet Dauerfrost voraus, wobei die Quecksilbersäule sogar in den zweistelligen Minusbereich abrutschen könnte.