Sternenglanz über dem weihnachtlichen Bühlertal

"Als Bürgermeister macht mich dieses tolle Projekt stolz. Es verleiht Bühlertal ein schönes Erscheinungsbild und schafft eine warmherzige Atmosphäre", meinte Hans-Peter Braun gestern im Rahmen eines Pressegespräches. Sein Dank gelte allen, die mit großem ehrenamtlichem Engagement und kreativen Ideen zum Gelingen beitragen würden. Das stärke das Wir-Gefühl der Bühlertäler.

Andreas Schäuble vom Restaurant "Bergfriedel" geriet geradezu ins Schwärmen: "Wir können stolz sein, wenn wir auf die Umsetzung der Idee und die Entwicklung schauen." Mittlerweile würden die Sterne überall im Ort leuchten, sogar in den hintersten Zinken. Jeder, der mitmache, verdiene ein Lob. Schäuble geht davon aus, dass sich das Projekt in den nächsten Jahren mit großer Dynamik fortsetzt. Er rechne mit tausenden Gästen, die in der Weihnachtszeit ins Tal kommen. Mittlerweile habe er festgestellt, dass andernorts ähnliche Aktionen ins Leben gerufen worden seien. Der Leiter der Tourist-Information, Tino Rettig, bestätigte, dass es viele Anfragen auch von Auswärtigen gebe. Auch habe man festgestellt, dass manche Firmen ihre Weihnachtsfeiern in Bühlertal ausrichten und dies mit einem Spaziergang über den Sternenweg verknüpfen. Auf dem Sternenweg, der ein toller Panoramaweg sei, gebe es weitere Attraktionen. Vor einer Felswand in der Denkmalstraße habe man Metallfiguren installiert und einige dunkle Wegabschnitte mit weiteren Sternen erhellt. Die Sternen-Illumination über der Bühlot habe man vom Untertal her weiter ausgebaut, berichtete Thomas Heitzmann.

Neu seien in diesem Jahr Themenführungen wie eine Nikolaus- und eine Märchenwanderung, mit denen man besonders Familien ansprechen wolle. Die Vereine würden sich bei den Veranstaltungen auf dem Brunnenplatz, bei den Sternstunden auf dem Breitmattplatz und beim Längenberger Adventskalender, den man eingebunden habe, sehr stark einbringen. Es sei gelungen, für alle Wochenenden Unterhaltung und Bewirtung auf die Beine zu stellen, so Rettig.

Berthold Horcher, der gemeinsam mit Bernd Degler den Einsatz der Vereine koordiniert, meinte: "Es macht Freude zu sehen, wie die Bühlertäler mitziehen." Wie viel Begeisterung die Aktion auslöse, beschrieb Degler am Beispiel eines Bühlertälers, der auswärts wohnt. Dieser habe spontan entschieden, einen Stern zu spendieren für die neue Krippe im Breitmattpark.

Rettig betonte: "Die Stärke des Projekts und die Dynamik liegen darin begründet, dass alles überwiegend ehrenamtlich gemacht wird." Einiges an Zeit und Geld investierten auch Degler und der Wirt der "Breitmatt-Stube", Manfred Stolz, in den Bau eines Holzstalles im Breitmattpark. Die Gemeinde finanzierte die passenden Holzfiguren, die von Markus Seiterich und Jürgen Echle angefertigt wurden. Er freue sich, dass die Gemeinde viel Geld in die Hand nehme, um das Projekt zu entwickeln, sagte Schäuble. Einschließlich der inneren Verrechnungen schätzt Braun die Kosten auf rund 60000 Euro. "Der Erfolg gibt uns recht", so Braun. Auch eine Reihe Sponsoren würden zu diesem Erfolg beitragen.