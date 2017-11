Kaufen, aber auch innehalten

Die Besucher dürfen sich nach Auskunft von Susanne Schirmann-Drescher und Michaela Kaiser (Bina-Geschäftsführerin) auf 67 Programmpunkte freuen. Sie sorgen für eine "bunte Mischung für Groß und Klein". Für das Bühnenprogramm konnten neun Kindergärten, acht Schulklassen, 20 Musikkapellen, Gesangvereine, Kinderchöre und DJs gewonnen werden.

Den Auftakt am kommenden Freitag umrahmen der Kinderchor "Vokal Total", das Akkordeon-Duo sowie das Oboen-Duo der Musikschule. Ab 20 Uhr heizen dann "Willi Vanilli" ein.

Auch an den darauffolgenden "kultigen Freitagabenden" bespielen Bands die Bühne. Am 8. Dezember heißt es "Rockige Weihnacht" mit Van Teichmann, am 15. Dezember sind "Park & Ride" zu hören. Den Schlussakzent setzt nach Absprache mit dem katholischen Pfarramt ausnahmsweise bereits am Donnerstag, 21. Dezember, Huber's Party Band. An diesen vier Abenden sind die 36 Stände von 11 bis 22 Uhr geöffnet, ansonsten bis 20 Uhr. Am Freitag, 22. Dezember, ist kein Bühnenprogramm vorgesehen.

Für ein attraktives Familienprogramm sorgt das Kinder- und Familienzentrum mit seinem Adventszauber-Zelt. Dort werden bis 16. Dezember kostenlos unterschiedlichste Projekte und Mitmachaktionen angeboten. Der Nachwuchs darf sich zudem jeden Samstag und Sonntag auf Ponyreiten freuen (12 bis 17 Uhr). Eine kleine Rundfahrt durch Bühl lässt sich am 9. Dezember zwischen 15 und 17 Uhr mit der Bimmelbahn unternehmen.

"In der Weihnachtsbäckerei" heißt es derweil im Backzelt von Peters gute Backstube. Das "Offene Backen" wird Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr angeboten, samstags und sonntags schon ab 11 Uhr.

Aber auch für die Seele hat der Budenzauber etwas zu bieten: mit den ökumenischen Impulsen der beiden Kirchengemeinden, jeweils montags, mittwochs und freitags ab 17.30 Uhr auf der Bühne.

Innehalten heißt es auch bei der Eine-Welt-Initiative. Unter dem Motto "Helfen und fair handeln" wollen der Weltladen Bühl, die Kenia-Hilfe, Kimbondo, Pro Gamines und der Peru-Laden das Bewusstsein für Menschen in Not schärfen.

Andreas Bohnert (Ordnungsamt) beleuchtete das Sicherheitskonzept, das in einer Arbeitsgruppe zusammen mit der Polizei abgestimmt wurde. Einvernehmlich hat man auf Betonpoller verzichtet.

Bürgermeister Wolfgang Jokerst stellte die abwechslungsreichen Themen, aber auch die gemütliche Atmosphäre des Marktes heraus. Die Attraktivität des Bühler Adventsmarkts nehme von Jahr zu Jahr zu.

Zum Thema