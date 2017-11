Engagierten Ideengeber und Motor gewürdigt Bühl (cid) - Im Mittelpunkt des Festaktes "50 Jahre Altschwierer Heimatfreunde" in der Rohrhirschmühle standen zahlreiche Ehrungen. Unter großem Beifall ernannte Vorsitzender Christian Külsheimer seinen Vorgänger Rudi Seibicke zum Ehrenvorsitzenden, dankte für 23 Jahre engagiertes Wirken für den ehemaligen Heimat- und Verkehrsverein, nannte Seibicke "Ideengeber und Motor", und überreichte dem sichtlich Überraschten die Ehrenurkunde. (cid) - Im Mittelpunkt des Festaktes "50 Jahre Altschwierer Heimatfreunde" in der Rohrhirschmühle standen zahlreiche Ehrungen. Unter großem Beifall ernannte Vorsitzender Christian Külsheimer seinen Vorgänger Rudi Seibicke zum Ehrenvorsitzenden, dankte für 23 Jahre engagiertes Wirken für den ehemaligen Heimat- und Verkehrsverein, nannte Seibicke "Ideengeber und Motor", und überreichte dem sichtlich Überraschten die Ehrenurkunde. Ebenfalls mit Ehrenurkunde und einem Rotwein-Sonnenglas zeichnete der Vorsitzende Gründungsmitglieder der "Heimatfreunde" aus: Erich Burkart, Herbert Dietmeier, Sigisbert Laforsch, Bruno Meier, Rudi Seibicke und Joachim Stöck. "Die Gründungsmitglieder Guido Brommer, Günter Daub, Raimund Oser und Chrisost Schaub können heute leider nicht anwesend sein", bedauerte er. Die Ehrung der Gründungsmitglieder der Sunne-Triebl nahm Fastnachtspräsident Manfred Müller mit Assistenz der Sunne-Triebl-Vorsitzenden Regina Mangold vor. Mit einem Rückblick auf die Entstehung der Häsgruppe und die "Geburtshelfer" Bruno Meier, Jutta Müller und Thomas Baumann überreichte Müller die Ehrungsurkunde und ein Rotwein-Sonnenglas mit Triebl-Gravour an Thomas Baumann, Heide Baumann, Klaus Linz, Tatjana Linz, Bruno Meier, Franz Meier und Rudi Seibicke. Entschuldigt fehlten die Gründungsmitglieder Johanna Gerth, Wolfgang Linz und Helga Hörth. Die Vorsitzende erinnerte auch an die bereits verstorbenen Gründungsmitglieder Willi Hörth, Margrit Fritz und Lilo Seibicke.

