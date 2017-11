Die Liebe geht sprichwörtlich durch den Magen Bühl (rose) - Ihre Liebe zum Kochen führt die Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl von einem Erfolg zum anderen. Ein rasanter Aufstieg, bei dem viele Faktoren zusammentrafen und auch das Quäntchen Glück eine Rolle spielte. Das gab jetzt den Ausschlag, dass die Erfolgsstory der preisgekrönten Hobbyköche und Autoren der Buch-Triologie "Schwarzwälder Tapas" in der Landesschau in einem achtminütigen Porträt gezeigt wird. (rose) - Ihre Liebe zum Kochen führt die Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl von einem Erfolg zum anderen. Ein rasanter Aufstieg, bei dem viele Faktoren zusammentrafen und auch das Quäntchen Glück eine Rolle spielte. Das gab jetzt den Ausschlag, dass die Erfolgsstory der preisgekrönten Hobbyköche und Autoren der Buch-Triologie "Schwarzwälder Tapas" in der Landesschau in einem achtminütigen Porträt gezeigt wird. Vergangenen Sonntag drehte ein Kamerateam des SWR bei dem Kochpaar in Bühl die szenischen Einspielungen für den Beitrag von SWR-Redakteurin Susann Bühler. Das Rezept "Schwarzwaldbecher pikant" ließ sich gut darstellen: Volle Schälchen mit Tomaten, Zwiebeln, Schwarzwälder Speck, zwei Blutwürste und Frischkäse standen am Herd bereit. Dieses Rezept stehe exemplarisch für alle Schwarzwälder-Tapas-Ideen. "Die regionalen Zutaten, die Verbindung von schwäbisch-badischer Küche und das relativ leichte Nachkochen der pfiffigen Rezepte im trendigen Tapas-Format sind die Erfolgsfaktoren der Kochbücher", erklärt Wassmer. Die Bühler Hobbyköche sind auch zu einem Live-Gespräch auf dem roten Sofa mit Annette Krause eingeladen. Dabei geht es auch um die Koch-Duelle auf der Karibikinsel Barbados und in Andalusien. Der Zeitpunkt der Ausstrahlung in der Landesschau steht noch nicht fest.

