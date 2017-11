Grenzen respektieren und Ruhe als Kraftquelle nutzen

Baden-Baden / Bühl / Rastatt

Einbruchschutz: Polizei informiert Baden-Baden/Bühl/Rastatt (red) - Wie kann ich mein Zuhause vor Langfingern schützen und woher bekomme ich die notwendige Technik? Diese und andere Fragen zum Thema Einbruchschutz beantwortet die Polizei in der Region jetzt in ihrem Informationsfahrzeug (Foto: Polizei).

Rastatt

Wieder mehr Übernachtungen Rastatt (dm) - Die Stadt Rastatt ist in Sachen Tourismus weiter im Aufwind: Dies ist die Botschaft, die der Stadtmarketingausschuss dem Bericht des Stabsstellenleiters Raphael Knoth entnehmen konnte. Die Kurve der Übernachtungszahlen zeigt auch in diesem Jahr deutlich nach oben (Foto: av).