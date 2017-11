"Behördlicher Offenbarungseid"

BT: Herr Pfetzer, die Region ist empört über die Aufhebung der Abrissverfügung durch das Regieruungspräsidium. Sie sprachen von einem Skandal. Haben Sie der Regierungspräsidentin Nicolette Kressl Ihren Unmut schon mitgeteilt?

Interview

Jürgen Pfetzer: Das muss ich nicht tun, weil die Präsidentin meine Meinung kennt. Im Übrigen würde das nichts bringen. Niemand glaubt ernsthaft, dass das RP seine Rechtsmeinung ändert, nur weil ein "Dorfbürgermeister" damit unzufrieden ist. Diese Wiese ist gemäht. Das Wort "Skandal" habe ich nicht im Zusammenhang mit der RP-Entscheidung benutzt, sondern in Bezug auf das Verhalten der Eigentümer, die in exponierter Lage planlos und überteuert eine Immobilie ersteigern, um sie dann durch Untätigkeit verfallen zu lassen und gleichzeitig das Grundbuch "verhunzen", um auch noch potenzielle Käufer abzuschrecken. In meinen Augen ist das an Skrupellosigkeit nicht zu überbieten.

BT: Vor allem die Begründung erscheint kryptisch: "Es wurde nicht nachgewiesen und begründet, dass es durch die negativen Eindrücke tatsächlich zu einer wirklichen Beeinträchtigung des Naturgenusses kommt".

Pfetzer: Über den Zustand der Bauruine kann es keine zwei Meinungen geben: Jeder mit gesundem Menschenverstand sah das verwahrloste ehemalige Kurhausareal schon vor dem Teilabriss als Beeinträchtigung des Naturgenusses und des Landschaftsbildes - und erst recht danach. Wer das nicht sieht, hat keine Tomaten, sondern Felsbrocken vor den Augen. Und: Wie sollte man darüber einen Nachweis führen können? Das ist absolut weltfremd. Wenn ich - außer den Eigentümern - beliebig ausgewählte Menschen auf der Schwarzwaldhochstraße ansprechen würde, hätte ich 100 Prozent Übereinstimmung mit der Einschätzung, dass das da oben ein Schandfleck ist.

BT: Landrat Jürgen Bäuerle empfahl in einem persönlichen Gespräch im Regierungspräsidium, den Widerspruch gegen die Abrissverfügung abzuweisen; auch auf die Gefahr hin, dass dagegen juristisch vorgegangen wird. Der Landrat sagte damals im BT-Gespräch: In jedem Klageverfahren gibt es ein Restrisiko. In diesem Fall wäre es mir das allerdings wert." Weshalb, denken Sie, hat man in Karlsruhe, vermutlich aber in Stuttgart, so hasenfüßig reagiert und lässt sich beziehungsweise den Rechtsstaat vorführen?

Pfetzer: Interessant ist, dass einer der beiden Eigentümer der Abrissverfügung gar nicht widersprochen hat, gegen ihn wurde der Bescheid also bestandskräftig. Der andere Eigentümer legt nur das Wort "Widerspruch" ein und bekommt - ohne ein Wort der Begründung - jetzt vom Regierungspräsidium recht. Das ist mit meinem Rechtsempfinden nicht vereinbar. Da bleibt für die Öffentlichkeit nur die Interpretation, dass sich die Behörden von solchen Leuten am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Ich verstehe den Unmut der Menschen über solche Entscheidungen, das ist ein behördlicher Offenbarungseid.

BT: Der zweimalige Hundseck-Petent und frühere Vizepräsident des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim, Prof. Dr. Jörg Schmidt, kommt zu dem "bedauerlichen Befund", wonach der Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz beim Regierungspräsidium "schlecht aufgehoben ist". Teilen Sie diese Einschätzung?

Pfetzer: Soweit würde ich nicht gehen, denn die Natur-, Umwelt- und Landschaftsschützer im RP sehen, wenn sie ehrlich sind, die Situation wie wir. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch nicht, dass diese Entscheidung im RP getroffen wurde, da hat jemand auf der nächsthöheren Ebene die Feder geführt und ging von einem gewollten Ergebnis aus.

BT: Die Landtagsabgeordnete Beate Böhlen (Grüne) empfiehlt einen sogenannten Runden Tisch. Gab es den nicht schon einmal?

Pfetzer: Ich kann die runden und eckigen Tische schon gar nicht mehr zählen und auch nicht die Masse an Arbeitszeit, die die Stadt Bühl, das Landratsamt, das RP, die Landtagsabgeordneten und unsere Gemeindeverwaltung in dieses Projekt schon investiert haben. Ich weiß gute und konstruktive Ratschläge zu schätzen, sofern sie nicht in einem Schwarzer-Peter-Spiel münden. Das verträgt dieses sensible Thema nämlich überhaupt nicht. Hilfreich ist auch, dass uns die Landtagsabgeordneten und die Regierungspräsidentin quer durch alle Abteilungen ihre Unterstützung zusagen. Alle stehen Gewehr bei Fuß, sind aber ohne mitwirkungsbereite Eigentümer hilflos. Das zeigt sich auch in anderen Projekten entlang der Schwarzwaldhochstraße. Eigentum verpflichtet! Diesen Rechtsgrundsatz haben leider viele Spekulanten nicht verstanden.

BT: Die Kommunal- und Regionalpolitik, scheint es, ist mit ihrem Latein am Ende. Müssten jetzt nicht die zuständigen Ministerien in Stuttgart eine Projektgruppe ins Leben rufen unter Einbindung des Landratsamts, der Stadt Bühl und der Gemeinde Ottersweier?

Pfetzer: Von den Ministerien kam außer Kanzleitrost bislang nichts Verwertbares, was uns wirklich helfen würde, um in der Sache entscheidend weiter zu kommen. Die Schwarzwaldhochstraße scheint außer beim Thema Nationalpark nicht in deren Fokus zu stehen. Das Problem wird auf lokaler Ebene gelöst werden müssen. Auf "Hilfe von oben" glaube ich schon lange nicht mehr. Aber ich werfe die Flinte auch nicht ins Korn.

Grundbuch muss bereinigt sein

BT: Das Grundbuch sieht ziemlich chaotisch aus. Darauf hat die Rechtspflegerin Angelika Pfistner bei der Zwangsversteigerung am 28. April hingewiesen und fast schon vor einem Gebot gewarnt. Angeblich sollen die beiden türkischstämmigen Besitzer K. und A. aus dem Heilbronner Raum die Hundseck im Jahr 2008 an zwei Landsleute aus der Mannheimer Gegend verkauft haben, die dies aber nicht im Grundbuch geltend gemacht haben. Haben Sie Kontakt mit den beiden Gruppen gehabt?

Pfetzer: Die eingetragenen Eigentümer selbst haben nie den Kontakt zur Gemeinde gesucht und waren für uns trotz mehrfacher Anläufe nicht erreichbar. Es gab aber bereits mehrere Gespräche mit ihrem Generalbevollmächtigten. Ebenso fand im Sommer ein Gespräch mit einem der im Grundbuch mit Erwerbsvormerkung eingetragenen Herrn statt, den ich beim Zwangsversteigerungstermin kennengelernt habe. Mit beiden versuche ich, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Ohne die Eigentümer geht da oben gar nichts.

BT: Als sinnvolle Folgenutzung böte sich ein kleines Infozentrum für die Nationalparkkulisse Hoher Ochsenkopf samt Marktscheune an. Sehen Sie das ähnlich? Gibt es womöglich weitere Alternativen?

Pfetzer: Rund um die Themen Tourismus, Regionalvermarktung, Nationalpark, E-Mobilität gibt es viele Anknüpfungspunkte und auch Visionen für die Hundseck. Diese zusammen mit allen maßgeblichen Akteuren und einem potenten Investor weiterzuentwickeln, ist ein absolut lohnendes Ziel. Nur leider zieht das verworrene Eigentümergeflecht bislang nicht mit, was völlig unverständlich ist.

BT: Wenn das Grundstück lastenfrei wäre, soll es bereits interessierte Investoren geben. Stehen die nach Ihrem Kenntnisstand noch bereit?

Pfetzer: Es gab einige Gespräche mit Menschen, die gute Ratschläge und Ideen, aber kein Geld haben. Ein Interessent allerdings hat großes Interesse, die Hundseck voranzubringen und steht nach wie vor zum Projekt, wenn sich das Grundbuch bereinigen lässt.

BT: Am 20. November 2012 begann der Teilabbruch des ehemaligen Kurhauses. In gut vier Wochen schreiben wir das Jahr 2018. Fünf verlorene Jahre. Ihre Amtszeit endet 2023. Haben Sie die Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt die Ruinenlandschaft beseitigt ist?

Pfetzer: Hoffnung nährt sich ja aus der positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten möge. Und einer meiner Wünsche wäre, dass dieses Kasperletheater im Sinne einer guten Nachfolgelösung für die Hundseck deutlich vor 2023 ein Ende hat.