Jubiläumsjahr 2019 steht im Fokus

Eine besondere Ehrung durfte Elfriede Friedmann entgegennehmen. Für 60 Jahre Singen im Kirchenchor erhielt sie aus den Händen und stellvertretend für den Diözesan-Cäcilienverband von Präses Pfarrer Jörg Seburschenich eine Urkunde. Der Vorsitzende Markus Henrich dankte Elfriede Friedmann für die Treue zum Chor und ihre langjährige Tätigkeit als Vertretung im Dirigat.

Elisabeth Lutzenberger wurde durch den Diözesan-Cäcilienverband sowie den Kirchenchor für 25 Jahre Singen ausgezeichnet. Vier weiteren Mitgliedern wurde eine Ehrung zuteil: Hugo Pfeifer und Gerlinde Haungs für 55 Jahre sowie Edwin Ell für zehn Jahre Singen im Kirchenchor. Henrich dankte auch Martin Meier für die zehnjährige Tätigkeit als Notenwart.

Über die aktuelle Kassenlage berichtete Kassierer Hugo Pfeifer. Die einstimmige Entlastung zeigte die Zufriedenheit der Gemeinschaft, so der Kirchenchor. Chorleiter Harald Volz und Präses Seburschenich richteten ebenfalls Worte an den Chor und die Vorstandschaft. Anstehende Dienste und das Jubiläumsjahr 2019 standen dabei im Fokus. Einige Stücke wurden neu eingeübt, unter anderem zwei kleinere Messen von Hilber und Casali. Das Repertoire wurde somit um zwei kleinere Stücke erweitert, die auch unter dem Jahr in der Messe zum Einsatz kommen können. Die Krönungsmesse steht ebenfalls auf dem Programm.

Insgesamt war der Chor 59 Mal gefordert im vergangenen Jahr. Folgende Mitglieder wurden mit einem Präsent als fleißigste Sänger bedacht: Waltraud Trapp, Rita Weiler, Maria Schmidt, Martin Meier, Erika Kunz, Josef Doran, Maria Ziegler und Hildegard Hurle.

Bei der Wahl der Stimmführer konnten folgende Personen bestätigt werden: Maria Schmidt (Sopran), Rita Weiler (Alt), Günter Schindler (Tenor). Im Bass gab es einen Wechsel. Erwin Ziegler steht nach 48 Jahren als Stimmführer nicht mehr zur Verfügung. Ihm folgt Bruder Michael Baumann ins Amt. Der Vorsitzende sprach Erwin Ziegler einen besonderen Dank aus für sein langjähriges Engagement. Er war nicht nur als Stimmführer, sondern auch für die Bilddokumentation und die langjährige Ausflugsplanung zuständig.

Henrich richtete Dankesworte an das Team der Kanalschachtreiniger, Josef Doran für die Organisation der Kanalschachtreinigungen, Martin Meier und Waltraud Trapp für den Einsatz als Notenwart, Erwin Ziegler für die Bilddokumentation sowie an alle Helfer im Hintergrund. Ein spezieller Dank galt dem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit, der Familie Spinner für die Bereitstellung der Buchpräsente sowie den Sängern für deren Einsatz und Engagement.