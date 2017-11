Längst kein Selbstläufer mehr

Von Holger Siebnich Bühl - Die Truppe des Bühler Feuerwehrkommandanten Günter Dußmann ist bestens ausgebildet. Von den 250 aktiven Floriansjüngern der Stadt haben schon zahlreiche Kameraden aufwendige Fortbildungen absolviert. Der Bedarf nach solchen Maßnahmen wächst. Doch die Ausbildung wird immer anspruchsvoller. Und auch die Wartezeiten sind lang. "Das Thema bekommt bei der Feuerwehr einen wachsenden Stellenwert", sagt Dußmann. Einige Lehrgänge werden noch auf Landkreisebene organisiert. Doch spätestens, wenn es an Führungsaufgaben geht, müssen die Kameraden zur Landesfeuerwehrschule (LFS) nach Bruchsal. Beispielsweise hat die Bühler Wehr derzeit 33 Gruppenführer in ihren Reihen, die in Bruchsal einen zweiwöchigen Lehrgang absolviert haben. Der Bedarf nach solchen Kräften ist hoch, denn die Fluktuation steigt. Während ausgebildete Feuerwehrleute früher oft über Jahrzehnte die Truppe verstärkten, ist die Dienstzeit heutzutage häufig kürzer, beispielsweise wegen Umzug oder Jobwechsel. "Das führt dazu, dass unterm Strich viel mehr Leute in Ausbildung sind als früher", erzählt Dußmann. Doch jemanden nach Bruchsal zu schicken, ist nicht so einfach. Die finanzielle Frage ist dabei noch am leichtesten zu beantworten: Die Stadt muss zahlen. Das gilt zwar nicht für den Lehrgang selbst, denn die Angebote der Landesfeuerwehrschule sind kostenlos. Die Stadt muss aber den Lohn des Teilnehmers für den Zeitraum der Schulung übernehmen. "Der Arbeitgeber stellt dafür eine Rechnung", erklärt Dußmann. Deshalb sei es natürlich günstiger, einen Hilfsarbeiter als einen Ingenieur zum Lehrgang zu schicken. Doch in der Praxis spielten solche finanzielle Abwägungen keine Rolle. Viel entscheidender sei es, erst einmal die richtigen Kandidaten zu finden. "Es ist nicht immer eine Frage des Wollens", verweist er auf fachliche und menschliche Kompetenzen, die ein Bewerber mitbringen muss. Zeigt ein geeigneter Kandidat Interesse, beginnt allerdings ein Geduldsspiel. Über ein Onlinesystem meldet ihn Dußmann bei der LFS an - und wartet dann erst einmal lang ab. Es komme vor, dass bis zu einem Jahr und mehr vergehe, ehe der Bewerber einen Kursplatz erhalte. Das erschwere die Planung vor Ort zusätzlich. "Manchmal ändert sich in der Zeit im privaten Umfeld eines Kameraden etwas, und er kann oder möchte dann gar nicht mehr nach Bruchsal fahren", erzählt Dußmann. Thomas Egelhaaf, Leiter der Landesfeuerwehrschule, kennt die Situation der Wehren vor Ort: "Aufgrund von kürzeren Verweildauern in ehrenamtlichen Funktionen, dem Wunsch nach weitergehenden Qualifizierungsprogrammen und neuen Aufgabenbereichen der Feuerwehr steigt die Nachfrage an Ausbildungsplätzen derzeit an", bestätigt er. Aktuell werde das Ausbildungsprogramm gemeinsam mit den feuerwehrtechnischen Beamten in den Stadt- und Landkreisen evaluiert, um herauszufinden, ob der tatsächliche Bedarf an Aus- und Fortbildung über der aktuellen Kapazität der LFS liegt. Auch Dußmann will die Schilderung der Probleme nicht als Vorwurf in Richtung Bruchsal verstanden wissen: "Die leisten eine tolle Arbeit", sagt er angesichts von 6500 Schülern, die dort jährlich ausgebildet werden. Allerdings meistert nicht jeder Kandidat seinen Kurs erfolgreich. Durch die Prüfung zu fallen, kann schneller passieren, als einem lieb ist. "Das Niveau der Lehrgänge ist gestiegen", sagt Dußmann. Dass die Ausbildung längst kein Selbstläufer mehr ist, ist aus seiner Sicht trotzdem nur folgerichtig. Die Herausforderungen, mit denen die Floriansjünger im Einsatz konfrontiert würden, hätten sich eben auch verändert. So müssten sie sich mittlerweile mit Themen wie Elektrofahrzeugen oder auch sozialen Medien auseinandersetzten. "Heutzutage musst Du viel lernen. Aber das ist richtig so. Man trägt danach eine gewisse Verantwortung", sagt Dußmann.

