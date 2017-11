Keine Hochzeitsnacht in der Fastenzeit

Der Abend entpuppte sich nicht nur als lehrreich, sondern förderte neue Sichtweisen. Mezger stellte die Fasnet nicht etwa als regional begrenztes Brauchtum dar, sondern ließ erkennen, dass es sich bei dem Fest vor dem Beginn der Fastenzeit um ein Stück Kulturaustausch innerhalb Europas handelt. Bei seiner Forschung hat der Kulturanthropologe und Direktor des Freiburger Instituts für Volkskunde Europa Erstaunliches zutage gefördert. Seine Erkundungen führten durch sage und schreibe 20 Länder.

Um Gottes willen, mag da der Laie fragen, was soll es denn in Großbritannien an Fastnacht geben? Ja, da wird der Fußballfan einigermaßen überrascht sein, denn aus exotisch wirkenden ursprünglichen Ballspielen während der Fastnacht in Ashbourne erwuchs die heute beliebteste Sportart. Dass es dabei oft rabiat zugeht, ist in beiden Fällen zu bemerken.

Mezger erklärt zahlreiche Figuren und Gestalten europaweit aus dem geschichtlichen Kontext heraus. So etwa bei den Österreichern, die als Nachfahren der Habsburger-Dynastie auch heute noch Federschmuck tragen, Anklänge an die Kolonialzeit und die "Begegnung" mit Indios oder Azteken.

Zuerst aber erklärt der Historiker die fünfte Jahreszeit anhand ihrer Entstehung und Herkunft. Drei Quellen führt er dabei an: Zum einen ist es der Agrar- und Jahreszeitenzyklus, der Übergang vom Winter in das Frühjahr. Es war schlichtweg die Zeit, um Muße vor der großen Feldarbeit zu finden und große Feste feiern zu können. Dass dabei auch viele Ehen geschlossen wurden, hängt mit der Kirche zusammen, die eine Hochzeitsnacht während der Fastenzeit nicht billigte.

Aber auch der Kalender der Römer hatte einen entscheidenden Anteil an der Entstehung des Brauchtums, schließlich gehen auch die Masken auf die Verwendung beim römischen Theaterspiel zurück. Im christlich geprägten Abendland ist darüber hinaus der kirchliche Jahreslauf von Bedeutung. Fastnacht bedeutet unter diesem Aspekt ein Schwellenfest vor der fleischlosen Fastenzeit. Nach Ansicht des Kirchenlehrers Augustinus existierte eine Parallelwelt von Gottes- und Teufelsstaat. Und so erklärt sich das frühe Auftauchen von Teufelsmasken, die ursprünglich für Prozessionen gefertigt wurden. Da im Mittelalter kaum jemand des Lesens mächtig war, wurden dem Volk die Inhalte der Bibel mit Bildern, das Böse, die Hölle also mit Teufelsmasken nahegebracht. Kurzum: Ein starkes "Vorträgle", das die Fastnacht als Tableau gesamteuropäischer Gedanken darstellte.