Wein genießen und Hilfe leisten Bühl (bm) - Es ist bereits Tradition, dass beim "Weihnachtszauber" der Affentaler Winzer am ersten Adventssonntag neben der Verkostung erlesener Weine auch die Unterstützung von Hilfsprojekten im Fokus des Geschehens steht. Prämierte Weinen der Premiumserien "Das besondere Fass" und "Selektion Leo Klär" können die Besucher am 3. Dezember von 10 bis 18 Uhr im Probierraum genießen. Geradezu ins Schwärmen gerät Kellermeister Leo Klär, denn zur Verkostung kommen auch die Weine, die bei der DLG-Bundesweinprämierung mit dem "Goldenen Preis Extra" ausgelobt wurden, wie die 2015er Spätburgunder-Auslese und die Merlot-Spätlese aus der "SLK"-Serie und damit zwei Weine aus der Liste der Top Ten. Einen Hauch von Weihnachten dürfen die Weinfreunde bereits bei den Kellerführungen erleben, die unter dem Motto "Festtagsweine im Affentaler Weinkeller genießen" stehen. In bewährter Weise wird Nicole Kist mit ihrem Team den Kellerräumen wieder ein besonderes Ambiente verleihen. Es ist für Geschäftsführer Ralf Schäfer alljährlich ein Anliegen, an diesem Tag neben der Weinverkostung auch soziale Hilfswerke zu unterstützen. Seit zehn Jahren tun das Ingrid und Werner Krauth aus Eisental unter dem Slogan "Bildung ist der Weg aus der Armut". Mit verschiedenen Spendenaktionen helfen sie mit, Schulprojekte in Nepal verwirklichen zu können. Jüngstes Projekt ist ein Sonnenglas, das aus einem Einmachglas entstand und zu einer Solarlampe entwickelt wurde. Beim "Weihnachtszauber" am Sonntag kann die Lampe erworben werden, wobei ein Teil der Nepalhilfe zugute kommen. Dabei wird das Ehepaar Krauth an diesem Tag Interessantes über Land und Leute berichten. Bekannt beim "Weihnachtszauber" sind bereits Verena Scheidel und Manuel Wassmer, die in der Vinothek ihr neustes "Schwarzwälder Tapas"-Buch signieren werden. Marianne Riebold liest im Holzfasskeller aus ihren "Spatzenabenteuern" Geschichten aus der Region vor, kreatives Holzhandwerk kann bei Michael Burkard besichtigt werden. Die Affentaler Dorfgemeinschaft bietet Kaffee und Kuchen an und neben dem wärmenden Glühwein steht für den kleinen oder großen Hunger ofenfrischer Flammkuchen bereit. Gespannt darf man sein, welchen Lieblingswein Weinkönigin Nicole I im Romantikkeller vorstellen wird. In der Kreativecke ist für die kleinen Besucher Basteln angesagt und bei einem Rundgang durch die Verkaufsräume dürfen sich die Besucher von den Geschenkideen mit Affentaler Weinen inspirieren lassen.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben