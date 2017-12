Mit "vollem Herzen" dabei Bühl (gero) - Das Windeck-Gymnasium erhält neben den vorhandenen mathematischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkten ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Zum Schuljahr 2018/19 wird nun auch ein freiwilliges Sportprofil eingerichtet. "Die Schulen stehen im Wettbewerb", machte Bürgermeister Wolfgang Jokerst auf die Bedeutung eines attraktiven Lehrangebots aufmerksam. Der Gemeinderat kam wie aus der Pistole geschossen aus den Startlöchern und brachte das Anliegen der Verwaltung als Schulträger und des Lehrerkollegiums ins Ziel. Rektor Bruno Bangert berichtete, dass sich in der Gesamtlehrerkonferenz 72 Prozent für ein solches zusätzliches Profil ausgesprochen habe. Die Schulkonferenz ging mit diesem Ansinnen bei einer Sitzung am 16. Oktober konform. Gleiches tat der Kultur- und Sozialausschuss. Im näheren Umkreis bietet nur noch das Gymnasium in Oberkirch solch ein Profil an. Nach Auskunft von Thomas Senski als Vertreter der Fachschaft Sport bestehe vor allem bei den Bühler Vereinen großes Interesse an solch einem Angebot, weil es nach bestandenem Abschluss der zehnten Klasse ein Übungsleiter-Zertifikat gebe, was einen gewissen "Mehrwert" auch für spätere Tätigkeiten bei Vereinen darstelle. 30 Sportprofil-Plätze stünden pro Jahrgang zur Verfügung. Ab Klasse 8 gelte Sport als "versetzungsrelevantes Fach". Jörg Woytal (FW) wertete das neue schulische Angebot am Windeck als eine "gute Sache". Der Vorsitzende des Bühler Sportausschusses sah darin eine Chance, dass den Vereinen zusätzliche Übungsleiter zur Verfügung gestellt werden könnten. Sein Fraktionskollege Karl Ehinger befand: "Das Sportprofil passt zu Bühl. Die Stadt verfügt über die nötige Infrastruktur." Senski bestätigte: "Wir wollen kein Volleyball-Gymnasium werden, sondern allen sporttreibenden Vereinen helfen." Angeboten würden die "klassischen Schulsportarten". Nachholbedarf sieht er bei der Ausstattung an Turngeräten in der Schwarzwaldhalle, von denen einige in die neue Großsporthalle abgezogen worden seien. "Mit vollem Herzen" konnte Peter Hirn (SPD) zustimmen, zumal der Sport am Windeck-Gymnasium aufgrund diverser Erfolge von Schülern und Mannschaften eine "große Tradition" besitze. Auch die Lage in direkter Nachbarschaft zum Jahn-Stadion und zur Schwarzwaldhalle spreche eindeutig für solch ein Profil. Seine Fraktionskollegin Barbara Becker, selbst Lehrerin am Gymnasium, sah darin eine Ergänzung der Bildungsarbeit: "Alle drei Profile stehen stabil nebeneinander." Allerdings sei solch ein Angebot "nicht zum "Nulltarif" zu bekommen. Sie räumte aber auch ein: "Alle Schulen haben in der Vergangenheit immer das bekommen, was sie brauchten." Für Lutz Jäckel (FDP) ist ein Sportprofil "sinnvoll und logisch", während Margret Burget-Behm (CDU) den Aspekt der Gesundheitsprävention hervorhob. Außerdem dürften sich Bühler Vereine auf neue Übungsleiter freuen. Walter Seifemann (GAL) meinte auf der Ziellinie der Debatte: "Bühl ist Schulstadt, Bühl ist Sportstadt. Beides tut der Schulsportstadt gut." Zum Thema

