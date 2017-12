Lesenswertes Kaleidoskop der Jahresereignisse Ottersweier (red) - Der neue Heimatbrief der Gemeinde Ottersweier steht ab heute zum Verkauf. Auch im 46. Jahr seines Erscheinens bietet das ansprechend gestaltete Buch im DIN-A4-Format einen umfassenden Einblick in "kleine wie große" aktuelle Ereignisse im Gemeinde- und Vereinsleben. Kulturelle, politische oder auch sportliche Höhepunkte werden in Farbbildern und Worten reflektiert, ebenso wichtige Baumaßnahmen, Besuche aus Partnerkommunen oder auch personelle Neubesetzungen kommunaler Ämter. Skizziert wird ein Zeitraum des Gemeindelebens von November 2016 bis Oktober 2017. Der Bereich "Vereine und Schulen" bildet einen eigenen Schwerpunkt, lässt das Rathaus in einer Mitteilung wissen. Darüber hinaus widmet sich ein Teil der Edition "Geschichten und Gschichtle" aus Ottersweier: Recherchiert von Hobby-Heimatforschern in (Pfarr-) Gemeindearchiven, finden sich hier heitere und interessante Anekdoten, Traditionen der Vergangenheit, Zeitungsmeldungen von vor 100 Jahren, anlässlich runder Jubiläen von Institutionen auch detaillierte Blicke in deren Historie. Erzählt wird darüber hinaus von ehemaligen Bürgern aus Ottersweier, die im Ausland leben. Abschließend liefert der Heimatbrief aktuelle Zahlen etwa zu Einwohnern, Geburten, Hochzeiten und Sterbefällen im zurückliegenden Jahr. Zur diesjährigen Ausgabe zählt zudem ein Firmenporträt der Sparkasse Bühl, die in Ottersweier vor wenigen Monaten ein neues Beratungscenter eröffnete. Die Herstellungskosten des 120-seitigen Heimatbriefs, in einer Auflage von 1300 Exemplaren in Hochglanzpapier gedruckt, betragen 10600 Euro. Diese Summe wird der Mitteilung zufolge zu rund 50 Prozent durch den Verkauf sowie Spenden getragen, die verbleibenden Kosten übernimmt die Gemeinde. Insgesamt 600 Exemplare werden als Verbindung zur alten Heimat an ehemalige Bürger im In- und Ausland verschickt. Der Heimatbrief kann zum Preis von 4,90 Euro beim Rathaus Ottersweier, bei der Verwaltungsstelle Unzhurst und bei den örtlichen Banken und Sparkassen erworben werden. Bürgermeister Jürgen Pfetzer findet für den Heimatbrief nur Worte des Lobes. "Dem ehrenamtlichen Redaktionsteam ist es wieder einmal hervorragend gelungen, ein überaus interessantes und unbedingt lesenswertes Kaleidoskop der Jahresereignisse in unserer Gemeinde zusammenzustellen", so sein Fazit. "Der Blick in die reichhaltige Geschichte mit amüsanten Gschichtle verleitet zum Schmökern und macht den Heimatbrief eigentlich zur Pflichtlektüre."

