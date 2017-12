Lebenshilfe-Kampagne rund um Inklusion

"Wir sind sehr stolz auf die Region und alle unsere Partner und sagen Danke für die große Unterstützung und Solidarität", so Geschäftsführer Harald Unser. Er kündigt an, dass die Lebenshilfe eine Kampagne starten wird, die das Thema Inklusion in den Mittelpunkt stellt.

Heute und morgen findet zum 14. Mal auf dem Gelände der Lebenshilfe-Mooslandschule in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ottersweier der Nikolausmarkt statt. Er wird heute um 17 Uhr eröffnet und von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam gestaltet. Geöffnet ist der Markt heute bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 22 Uhr.

Ihren Nikolausmarkt will die Lebenshilfe der Mitteilung zufolge in diesem Jahr nutzen, um Stimmen zum Thema Inklusion einzufangen. Eine junge Frau mit Behinderung aus der Werkstatt der Lebenshilfe wird Persönlichkeiten aus der regionalen Politik, Wirtschaft und Vereinen Fragen stellen. Dabei gehe es darum, wie es gelingen kann, Inklusion in der Region weiterzuentwickeln und in allen Bereichen des Lebens lebendig werden zu lassen, so die Lebenshilfe. Das sei auch das Ziel eines Inklusionsleitfadens, an dem die Lebenshilfe, gefördert durch die "Aktion Mensch", derzeit arbeitet. Die Lebenshilfe, so heißt es weiter, freut sich, dass sich so viele Institutionen am Welttag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember für dieses Thema einsetzen.

Zur Eröffnung des Acherner Weihnachtsmarkts werden Klienten aus der Wohnstätte Achern und Mitarbeiter der Werkstatt der Lebenshilfe gemeinsam mit "Peters gute Backstube" Adventsgebäck verkaufen. Von 11 bis 18 Uhr findet in der Max-Grundig- Klinik auf der Bühlerhöhe ein Weihnachtsmarkt mit Beteiligung der Lebenshilfe statt.

Um 16 Uhr beginnt in der Pfarrkirche Neusatz ein adventliches Konzert mit der Bühler Bigband Brass & Fun unter der Leitung von Bernd Kölmel. Im Rahmen dieser "Swingenden Adventsstunde" singt Sandie Wollasch unter anderem "God bless the child", was dem Abend seinen Titel gibt. Barbara Laskowski trägt Lyrik vor. Das Pfarrteam Neusatz als Veranstalter bietet Glühwein und Gebäck an. Die Spenden sind für die Lebenshilfe bestimmt. Am Sonntag um 17 Uhr findet außerdem in der Pfarrkirche St. Martin in Sinzheim ein Benefizkonzert zugunsten von Menschen mit Behinderung statt. Die "Sternenreise" des Musikvereins Sinzheim unter der Leitung von Simon Huck besteht aus erlesenen Musikstücken und besinnlichen Texten, ausgesucht und vorgetragen von Mitarbeiterinnen der Offene Hilfen der Lebenshilfe.