"Es ist Show-Down in O-Town"

Ottersweier - Die Ottersweierer Fußballer sind ganz obenauf. Sie führen die Kreisliga A Süd souverän an, sind Herbstmeister und haben schon das erste Rückrundenspiel gewonnen. Mit Christian Coratella und Sebastian Pfeifer hat das Team zwei erfahrene Coaches an der Seite, und der junge Kader ist in bester Spiellaune. Möglicherweise hat die erste FVO-Mannschaft aber auch noch aus einem ganz anderen Grund einen solchen Lauf.

"Heut ist ein guter Tag, um zu glänzen, Ottersweierer Stars ohne Grenzen, für den Gegner heißt es: Schaden begrenzen": So klingt es zu hämmernden Beats vor dem Spiel aus der Ottersweierer Kabine. Eine kräftige, schwarze Rapper-Stimme heizt den Jungs mit einem akustischen Zaubermittel ein, mit einem Song, der mitten ins Kämpferherz trifft: "Nach jedem Sturz sind wir gleich wieder oben, Ottersweiers Gladiatoren."

Text und Song stammen aus der Feder von Alex Ekobo-Scheuerer. Der 27-Jährige, in Kamerun geboren und in Hatzenweier aufgewachsen, hat bereits als 14-Jähriger zusammen mit seinem Bruder Gilles Musik gemacht. Das Duo ist schon an Fastnacht als musikalische Eskorte von Schelko dem I. angetreten, hat beim Dorfbachfest und beim Bühler Festival "Mäht den Rasen" gerappt und in Betreuungsprojekten mit Jugendlichen Texte erarbeitet. Alex folgte seinem Bruder Emile Yadjo-Scheuerer in den Gemeinderat, den er aber schon nach einem Jahr wieder verlassen musste, nachdem er als Kfz-Technik-Meister eine Stelle in Stuttgart angetreten hatte. Seit dieser Saison ist er wieder zurück und damit auch wieder eine feste Größe in der FVO-Abwehr.

"Ich hatte angekündigt, dass ich im Fall der Meisterschaft einen Song schreiben würde, aber nach ein paar Trainings habe ich schon gesehen, dass das klappen wird", erzählt Ekobo-Scheuerer. Also habe er sich schon für den Einstand einen Song überlegt, der als Motivation vor dem Spiel dienen kann. Entstanden ist "Die ganze Welt dreht sich um uns, wir sind die Jungs aus Otterschwier", ein echter Hit, der auch den Liga-Konkurrenten nicht verborgen blieb.

Alex Ekobo-Scheuerer hat ihn ganz bewusst allen Sportlern in Ottersweier gewidmet. "Die Rope-Skipper können sich damit genauso motivieren wie die Tennisspieler oder die Handballer." Mit den Jungs der TSO verbindet die Fußballer eine enge sportliche Freundschaft, sie unterstützen sich bei den Spielen gegenseitig.

Auch wenn er und sein Bruder Gilles die Anfrage von Plattenfirmen längst wegen der Ausbildung abgelehnt haben, so bleibt Alex der Musik doch treu. Im Frühjahr will er ein Album mit eigenen Songs herausbringen. Der Titel "Blickwinkel" macht deutlich, welche Botschaft seine Texte enthalten. Jeder habe eine andere Perspektive: Der Flüchtling und seine Familie, die zurückbleibt, ein Paar, das sich trennt, derjenige, der einen Terroranschlag im Gegensatz zu anderen überlebt. Wichtig sei ihm, anschauliche Texte zu schreiben, die jeder hören kann, egal welchen Alters. Da fühle er eine Verantwortung gegenüber Jugendlichen, erklärt der Musiker, der schon als B-Jugendspieler den Fußballnachwuchs trainiert hat. Ekobo-Scheuerer möchte auf seine Art dem FV Ottersweier etwas zurückgeben. "Wir haben die beste Sportanlage weit und breit, eine Vereinsstruktur wie man sie sich nur wünschen kann und viele Menschen, die alles für den FVO tun. Das ist so cool", beschreibt er seine sportliche Heimat. Cool ist natürlich auch der ganze Song: "Unsere Spielerfrauen, Scarlett Johanssons, es ist Neid, wenn sie reden und zuschauen, denn sie wissen, es ist Showdown in O-Town."