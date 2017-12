Ein Stückchen Schokolade als Weihnachtsgeschenk

Gernsbach



ADAC ehrt "Mofa-Papst" Gernsbach (red) - Der Automobilclub (AC) Eberstein hat am Wochenende sein 50-jähriges Bestehen gefeiert. Bei dem Gala-Abend ehrte der Verein seine verdienten Mitglieder (Foto: AC Eberstein) und besonders Hannes Martin. Er gilt in der Region als "Mofa-Papst".