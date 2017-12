Weißer Auftakt nach Maß Bühl (red) - Der Traum von einer weißen Weihnacht bleibt seit Jahren unerfüllt, gestern jedoch bescherte ein abziehendes, aber schneereiches Tief dem Adventsmarkt zum meteorologischen Winteranfang einen prächtigen weißen Auftakt. Eine Woche nach der After-Work-Party im Stadtgarten bei milden 17 Grad herrschten gestern durchaus glühweintaugliche Temperaturen, als OB Hubert Schnurr das weihnachtliche Dorf auf dem Kirch- und Marktplatz eröffnete. Bis 22. Dezember können die Besucher bei Glühwein, Punsch und Bratwurst das umfangreiche Rahmenprogramm genießen. Mehr als 60 Programmpunkte kündigte der OB für den 22-tägigen Budenzauber an, darunter zahlreiche Angebote von und mit Kindern, Auftritte von Musikvereinen, Musikschule, Chören, Schulen, Tanzaufführungen. Kunsthandwerker werden in der dritten Woche das Marktgeschehen bereichern. "2017 hat die kürzeste Adventszeit überhaupt, da der vierte Advent auf den 24. Dezember fällt. Dies war 2006 das letzte Mal so", merkte Schnurr an. Er erinnerte an die sozialen Projekte, die traditionell mit dem Adventsmarkt verbunden sind. Neben dem Wunschbaum für finanziell benachteiligte Kinder hob er die Spekulatius-Aktion der Conditorei Böckeler und den Bosch-Hochhaus-Glühweinstand zugunsten der Lebenshilfe hervor. Zahlreiche "Eine-Welt-Initiativen" präsentierten ihre Aktivitäten unter dem Motto "Helfen und fair handeln", erwähnte der Rathauschef, der zudem auf die ökumenischen Impulse der Bühler Kirchengemeinden zum Advent und den alljährlichen Nikolaus-Besuch aufmerksam machte. Die Präsentation und den Verkaufsstart des Bühler Jahrbuchs kündigte er für den 9. Dezember an. Schnurr bedankte sich bei Susanne Schirmann-Drescher und Edgar Jäger für die Betreuung des Marktes. Die vorweihnachtliche Stimmung unterstrichen Auftritte des Kinderchors "Vokal Total" unter Leitung von Christoph Stengel, des Akkordeon-Duos (Alois Müller) und Oboen-Duos unter Leitung von Susanne Edler-Stoll. Beiträge der städtischen Musikschule bereichern auch heute das Programm: "More Town Funk", eine Bläserformation im Stil der New-Orleans-Marching-Bands, betritt um 11.30 Uhr die Bühne, um 17.45 Uhr schickt das Blechbläser-Ensemble "Brass Kids" weihnachtliche Klänge über den Adventsmarkt. Die Bühler Stadtkapelle unter Rolf Hille gestaltet morgen um 17.30 Uhr das traditionelle Kirchenkonzert in der Stadtkirche, Céline Weingartner rückt mit "Jingle Bell Rock" Weihnachten von den 60ern bis heute in den Mittelpunkt.

