Im Duett mit neuer Liebe

Rastatt

Kindergeschichte mit Stadtmaus Rastatt (red) - Ludwig, die Stadtmaus, ist die Hauptfigur einer Geschichte, die der Rastatter Kinderbuchautor Hans Peter Faller exklusiv für das Badische Tagblatt geschrieben hat. Wie in den vergangenen Jahren im Advent gibt es am Ende wieder eine Rätselfrage mit tollen Preisen (Foto: av). » Weitersagen (red) - Ludwig, die Stadtmaus, ist die Hauptfigur einer Geschichte, die der Rastatter Kinderbuchautor Hans Peter Faller exklusiv für das Badische Tagblatt geschrieben hat. Wie in den vergangenen Jahren im Advent gibt es am Ende wieder eine Rätselfrage mit tollen Preisen (Foto: av). » - Mehr

Rastatt

Besonderes Kirchenkonzert Rastatt (ema) - Was für ein musikalisches Finale: Nach der fulminanten Premiere eines Kirchenweihnachtskonzerts der außergewöhnlichen Art 2016 kommt es zum Jahresende zur Neuauflage: Die Moonlights mit Sandie Wollasch, Pete Tex und Steffen Müller spielen in St. Alexander (Foto: pr). » Weitersagen (ema) - Was für ein musikalisches Finale: Nach der fulminanten Premiere eines Kirchenweihnachtskonzerts der außergewöhnlichen Art 2016 kommt es zum Jahresende zur Neuauflage: Die Moonlights mit Sandie Wollasch, Pete Tex und Steffen Müller spielen in St. Alexander (Foto: pr). » - Mehr

Sinzheim

Tiefenau: Tausende Sterne leuchten Sinzheim (cri) - Ganz besonders viele Weihnachtssterne sind in Sinzheim zu bewundern - ein Meer von Farben bergen dort die Gewächshäuser der Firma Rosen Rösch in der Tiefe nau , die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Rund 40 0000 Christfestboten wachsen hier (Foto: cri). » Weitersagen (cri) - Ganz besonders viele Weihnachtssterne sind in Sinzheim zu bewundern - ein Meer von Farben bergen dort die Gewächshäuser der Firma Rosen Rösch in der Tiefe nau , die in diesem Jahr 80 Jahre alt wird. Rund 40 0000 Christfestboten wachsen hier (Foto: cri). » - Mehr