Am ersten Advent leuchten Augen der Wintersportler

Schwarzwaldhochstraße (sie) - Während die einen das erste Adventswochenende besinnlich in der beheizten Stube verbrachten, gierten viele Wintersportfans nach Pistenspaß, Loipenabenteuern und Rodelgaudi. So früh wie seit Jahren nicht mehr pilgerten Ski- und Snowboardfahrer zur Schwarzwaldhochstraße, wo sie alle Betriebe mit offenen Armen und bei besten Bedingungen empfingen. Ganz so viel los wie zuletzt Ende Januar, als an einem traumhaften Wochenende mit Bilderbuchwetter Besuchermassen teilweise sogar für ein Verkehrschaos im Höhengebiet gesorgt hatten, war allerdings nicht. Bei Schneehöhen zwischen 50 und 80 Zentimetern liefen die Lifte nichtsdestotrotz im Dauerbetrieb. "Einen tollen Start in die Wintersportsaison", verkündete auch Mathias Reidel auf der Bandansage des Langlaufcenters Herrenwies. Sein Team hatte alle Loipen zwischen Kniebis und Herrenwies gespurt und damit für "top Langlaufbedingungen" gesorgt. Vor allem am Samstag bot sich den Sportlern unter teilweise blauem Himmel eine herrliche Winteridylle. Nachdem die Lifte am Seibelseckle, Ruhestein und auf Unterstmatt bereits nach den ergiebigen Schneefällen am Mittwoch und Donnerstag in Betrieb gegangen waren, zogen am Wochenende alle anderen Betriebe nach. Am Mehliskopf drehten sich alle vier Lifte von 9 bis 22 Uhr, die durchschnittliche Schneehöhe lag zwischen 45 und 70 Zentimetern. "Wir haben eine tolle Piste", ließ der Betrieb auf seiner Homepage verlautbaren. Zur guten Laune der Wintersportfans trugen auch die Straßenmeistereien bei, die die Anfahrtswege aus Richtung Bühl freigeschaufelt hatten. So kamen die Pistenjünger problemlos an ihr Ziel, wo diesmal auch die Parkplatzkapazitäten ausreichten. Auch der Skilift Seibelseckle versprach seinen Besuchern "allerbeste Wintersportbedingungen" bei einer weißen Auflage in Höhe von 80 Zentimetern, auf die zur Unterstützung auch tagsüber noch künstlicher Schnee niederrieselte. Heiko Fahrner vom Skizirkus Unterstmatt sprach ebenfalls von einem "herrlichen Wintertag". Auch am Bühlertallift Hundseck herrschten "optimale Voraussetzungen". Viele Familien mit kleinen Kindern gaben sich auch dem Rodelvergnügen hin und stürzten sich beispielsweise bei Herrenwies den Hügel hinunter. Andere flitzen auf der Kunsteisbahn am Wiedenfelsen umher.

