Wohl der Gemeinschaft voranbringen

Die Welt sei ein unberechenbarer Ort geworden, blickte OB Hubert Schnurr auf einige beängstigende Ereignisse des Jahres zurück. "Trotzdem sind wir den Entwicklungen nicht hilflos ausgeliefert", stellte er fest. Er zeigte sich davon überzeugt: "Wir können gestalten und etwas bewegen". Dass die Stadtverantwortlichen und die Bevölkerung zusammenhalten, sieht er in etlichen bereits angestoßenen Maßnahmen gegeben. "Wir haben uns für ein menschliches Miteinander eingesetzt und dafür, dass es sich in unserer Stadt gut leben, lernen und arbeiten lässt. Unser Ziel war und ist es auch immer, dass Sie sich, liebe Seniorinnen und Senioren, in der Stadt genauso wohlfühlen und zurechtfinden wie die Jüngeren. Wir werden weiterhin an der Aufenthaltsqualität, Erreichbarkeit und Attraktivität unserer Stadt arbeiten." Explizit nannte der OB, die Nahversorgung und die Branchenvielfalt fördern zu wollen. Die Stadt will laut Schnurr auch in Zukunft auf den Einsatz der älteren Bewohner und deren "wertvolle Erfahrung" setzen, wenn es darum gehe, das Wohl der Gemeinschaft voranzubringen. Um die "Eigenaktivität und eine selbstständige Lebensführung der Senioren zu fördern, will Schnurr geeignete Maßnahmen ansetzen. In Bezug auf die Flüchtlinge sagte er: "Wir haben die Menschen mit einem Dach über dem Kopf, Kleidung und Nahrung versorgt. Die Flüchtlinge sind angekommen in Bühl - auch im übertragenen Sinn. Sie sind Teil unserer Gemeinschaft geworden". "Bühl ist die Stadt, in der man sich aufeinander verlassen kann", befand der OB.

Pfarrer Götz Häuser sprach den älteren Besuchern Mut zu. "Gott interessiert sich für uns", sagte Häuser. Gott komme den Menschen sehr nahe dadurch, dass er Mensch geworden sei. Weihnachten stehe für dieses "unfassbare Ereignis". Der Pfarrer sprach ein Gebet, erbat Gottes Segen und wünschte den Anwesenden "offene Augen und ein offenes Herz.

Der Bühler Kirchenchor unter der Leitung von Michael Meier verlieh mit weihnachtlichen Melodien der Adventsfeier eine würdige Note. Die Kinder des Bühler Schülerhorts gewannen mit dem Szenenspiel "Der Schneemann" rasch die Sympathien der Senioren. Barbara Laskowski übernahm die Rolle der Erzählerin, Klaus Martin Kühn begleitete am Klavier. Bevor die Stadtkapelle unter der Leitung von Rolf Hille das musikalische Programm übernahm, bewirteten die Aktiven des Bühler Frauenbunds und der Frauengemeinschaft sowie der Bühler Frauenchor die Gäste.