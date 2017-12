Für Engagement gegen häusliche Gewalt geehrt Lichtenau/Stuttgart (vkn) - Es war ein glanzvoller Abend im Neuen Stuttgarter Schloss. Am Samstag zeichnete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann 22 Bürger für ihr besonderes Engagement aus. Am Tag des Ehrenamts erhielten sie den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehenen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Zu den Ordensprätendenten zählte auch Rosemarie Ahlswede aus Lichtenau. "Es ist wichtig, dass bürgerschaftliches Engagement öffentliche Anerkennung findet", sagte Kretschmann. Die Geehrten hätten oft über Jahrzehnte ihre Zeit, ihre Kreativität und ihre Tatkraft an andere verschenkt. Demokratie lebe nicht vom Zuschauen, sondern vom Mitmachen. "Als Ministerpräsident erfüllt mich dies mit großer Dankbarkeit. Sie haben Verantwortung übernommen und mitgeholfen, das Zusammenleben in unserem Land besser und schöner zu machen. Baden-Württemberg ist stolz auf sie", betonte Kretschmann. Über Rosemarie Ahlswede sagte der Ministerpräsident: "Neben ihrem langjährigen kommunalpolitischen Wirken in verschiedenen herausragenden Funktionen der SPD Rastatt/Baden-Baden sowie als Kreisrätin hat Rosemarie Ahlswede stets auch im Sozial-Caritativen Akzente für Frauen und Kinder gesetzt. Ihr Augenmerk richtete sich dabei ganz besonders auf das Thema häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder." Schon vor über 25 Jahren sei ihr klar gewesen, dass dort etwas im Argen war. Mit Durchsetzungskraft und Beharrlichkeit habe sie andere von ihren Ideen überzeugt und 1994 mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus Baden-Baden einen Zufluchtsort geschaffen. Mit der Gründung eines Trägervereins stellte Ahlswede dieses auf ein stabiles Fundament. Sie war viele Jahre stellvertretende Vorsitzende und gehört bis heute mit ihrem großen Erfahrungsschatz und ihrem guten Netzwerk dem Beirat an. "Für ihr großes Engagement danke ich Ihnen sehr", schloss Kretschmann. Unter dem Applaus des Auditoriums überreichte der Ministerpräsident Urkunde und Verdienstorden an die Lichtenauerin sowie 21 weitere verdiente Bürger, ehe es zum gemeinsamen Fest-Empfang mit Buffet im glamourösen Ambiente ging. Die Geehrte zeigte sich angetan von der Würdigung: "Ich freue mich sehr darüber. Das ist eine große Anerkennung und Ehre zugleich", sagte Ahlswede nach der Feierstunde im Marmorsaal des Schlosses. Begleitet wurde sie in die Landeshauptstadt unter anderem von Barbara Stammberger, stellvertretende Vorsitzende des Frauen- und Kinderschutzhauses Baden-Baden und Landkreis Rastatt, dem Lichtenauer Bürgermeister Christian Greilach und dem Rastatter Landrat Jürgen Bäuerle. "Es ist sehr erfreulich so eine engagierte Frau in unserer Stadt zu wissen", sagte der Rathauschef. Auch Bäuerle zeigte sich stolz darüber, solche Bürger im Landkreis Rastatt zu haben. "Rosemarie Ahlswede ist schon lange für die Belange von Frauen aktiv. Ihre Projekte, die sie auf den Weg gebracht hat, haben immer sehr gut funktioniert. Wir haben seit jeher hervorragend mit ihr zusammengearbeitet. Diese Auszeichnung hat sie fraglos verdient", sagte Bäuerle beim anschließenden Empfang.

