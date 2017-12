Ein Fest fürs hohe Blech

Bühl

Wohl der Gemeinschaft Bühl (cn) - In Zeiten beunruhigender gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen will die Stadt Bühl für ihre Bürger eine Kommune der Beständigkeit darstellen. Dies war die zentrale Botschaft des Oberbürgermeisters bei der vorweihnachtlichen Seniorenfeier (Foto: cn).

Lichtenau

Verdienstkreuz für Lichtenauerin Lichtenau (vkn) - Eine besondere Auszeichnung erhielt Rosemarie Ahlswede aus Lichtenau am Samstag in Stuttgart: Ministerpräsident Winfried Kretschmann überreichte ihr das Verdienstkreuz am Band (Foto: vkn). Sei vielen Jahren engagiert sich Ahlswede gegen häusliche Gewalt.