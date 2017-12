Mit dem Motto "Nei, so ebb′s" in die nächste Kampagne Bühl (red) - "Nei, so ebb's"- vielsagend und vielseitig verwendbar ist das von Bernd Bross vorgeschlagene und von Zunftmeister Thorsten Fütterer in der Mitgliederversammlung vorgestellte Motto, mit dem die Narrhalla 1826 in die Kampagne 2018 geht. Thema waren auch Veränderungen im Vorstand. Rüdiger Majewski, das wortgewaltige "Sprachrohr" der Zunft, beendet nach 30 Jahren seine Vorstandsmitarbeit. Zunftmeister Thorsten Fütterer zog eine Bilanz der Kampagne 2017. Insbesondere erwähnte er den unter der Regie von Bernhard Götz entstandenen neuen Umzugswagen und die Fernsehübertragung mit Ehrenzunftmeister Hans-Peter Maisch als Co-Moderator. Für die Organisation des Umzugs dankte er Lothar Bäuerle und Holger Nagel. Säckelmeister (Finanzchef) Stefan Kumm konnte nach zwei "Seuchenjahren" mit deutlichen Verlusten über einen Gewinn berichten, so die Narrhalla. Ausschlaggebend dafür seien neben deutlich höheren Einnahmen beim Umzug (gutes Wetter) vor allem Spenden. Auch die Einnahmen für das Heft sowie die gegenüber den Vorjahren reduzierten Sonderausgaben (Repräsentationskosten für Jubiläum oder außerordentliche Aufwendungen) hätten die pekuniäre Situation verbessert. Kumm berichtete von geringeren Einnahmen bei der Kappensitzung im Bürgerhaus und auf der Burg Windeck. Es sollte versucht werden, die Einnahmen wieder zu steigern. Einen wichtigen Beitrag würden die Werbeeinnahmen des unter Federführung von Georg Friedmann und Lothar Bäuerle vermarkteten Heftes liefern. Insgesamt war Kumm mit der finanziellen Entwicklung zufrieden. Für Majewski und Vize-Zunftmeister Rolf-Stefan Vogt, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, wurden Georg Friedmann und Michael Vetter als Stellvertreter des Zunftmeisters gewählt. Zunftmeister bleibt auch in den nächsten drei Jahren Thorsten Fütterer, den dritten Stellvertreterposten hält weiterhin Lothar Bäuerle inne, Protokoller bleibt Bernd Bross. Säckelmeister Stefan Kumm und Zeremonienmeister Thomas Gemsa tauschten ihre Ämter. Kassenprüfer sind künftig Rowald Naber und Stefan Prelisauer. Alle Vorstände wurden einstimmig gewählt. Der Zunftmeister stellte die hohen Verdienste von Rüdiger Majewski heraus, nicht ohne den einen oder anderen Seitenhieb zu verteilen. Nach neun Jahren als Protokoller war Majeweski 21 Jahre stellvertretender Zunftmeister und kann somit auf 30 Jahre Vorstandsarbeit zurückblicken. Sein Redetalent habe er nicht nur als wortgewaltiger Sitzungspräsident oder bei den viel zu seltenen Auftritten in der Kappensitzung gezeigt, sondern auch immer dann, wenn es galt, die Narrhalla zu repräsentieren. Fütterers Bemerkung, Majeweskis Mundwerk verhalte sich umgekehrt proportional zu seiner Größe, erntete ebenso Lacher und Beifall wie andere Beispiele von "Rüdis Schaffenskraft". Mit dem Satz "Aus der Vergangenheit die Zukunft gestalten" habe Majewski den künftigen Weg der Narrhalla vorgezeichnet. Sichtlich bewegt bedankte sich dieser "für die tolle Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahrzehnten". Er wird der Zunft weiter als aktiver Narrenrat zur Verfügung stehen und 2018 letztmals die Sitzung leiten.

