Ein "Iceman", der viel menschliche Wärme ausstrahlte

Bühlertal/Bühl - Er war sprichwörtlich der Coolman, der Iceman. Und es konnte ihm nicht kalt genug sein. Im Winter zumindest. Ansonsten war er ein warmherziger, herzensguter Mensch: Karl Christian Müller, Küchenmeister, ehemaliger Hotelier auf dem Wiedenfelsen und Begründer der gleichnamigen Kunsteisbahn. Nun ist er im Alter von 82 Jahren während eines Auslandsurlaubs verstorben.

Begegnungen mit Karl Christian Müller waren Hochfeste für Hirn und Seele, aber auch das Zwerchfell kam nie zu kurz. Er war ein bodenständiger, grundehrlicher, stets verlässlicher und fröhlicher Mensch. Er war mit sich im Reinen. Sein Humor, sein Witz, seine gutartige Schlitzohrigkeit waren hoch infektiös. Das machten Begegnungen mit dem belesenen Mitbürger so angenehm, so wertvoll.

Gleich nach dem Krieg erlernte der gebürtige Gemmrigheimer (Landkreis Ludwigsburg) das Kochhandwerk. Und er war schon in jungen Jahren ein neugieriger, rastloser Mensch, immer aufgeschlossen für die Vielfalt und Kreativität, die sein Kochberuf bereithielt und in der damaligen Zeit so interessant und attraktiv machte. Seine Stationen waren große Häuser in England, in der Schweiz und in Paris, in denen er seine Künste veredelte.

Zurück in Deutschland, mit unschätzbaren Erfahrungen aus der internationalen Küche, legte er 1968 in Baden-Baden die Küchenmeisterprüfung ab. Im Kurhaus fand er eine Anstellung. Müller war ein gefragter Koch. Und er wurde Mitglied im hoch angesehenen Kochverein Baden-Baden 1897, der ihn später zu seinem Ehrenmitglied ernannte.

Seine Qualifizierung und sein Anliegen für eine gründliche Ausbildung des Küchennachwuchses sprachen sich schnell herum. So war es nur naheliegend, dass er zum Prüfer für Auszubildende und später gar für Küchenmeister avancierte.

Und er wollte und durfte hoch hinaus, ohne Höhenflüge zu bekommen. Der damalige Hotelier des angesehenen "Kniebis Lamm" holte ihn als Küchenchef an den südlichen Zipfel der Schwarzwaldhochstraße. In jener Zeit lernte er auch seine spätere Ehefrau Uschi kennen. Nicht irgendwo, sondern im legendären Skikeller des nicht minder schillernden Hoteliers Hans Reymann auf Unterstmatt. Die langen Abende im Winter genoss man bei einem Schellepfetzer (Gutedel aus dem Markgräflerland) und ofenwarmen Schinkeweckli. 1965 entstand daraus ein Gourmet-Menü: der Bund fürs Leben.

1974 folgte der Schritt in die Selbstständigkeit. Karl und Uschi Müller übernahmen das Hotel Wiedenfelsen von Karl Meer, dem Vater von Uschi Müller. Es war eine für den Tourismus schwierige Zeit. Eine Rezession lähmte über Jahre die Wirtschaft und damit auch den Fremdenverkehr.

In Berlin die erste Eismaschine gekauft

Als Glücksfall hingegen erwies sich Max Grundig, der gerade das Schlosshotel Bühlerhöhe erworben und für 150 Millionen Mark zu einem Juwel der internationalen Hotellerie aufpoliert hatte. Für die über 150-köpfige Belegschaft suchte er Unterkünfte und fand sie im Wiedenfelsen, den er am 1. Februar 1988 als Personalwohnheim anpachtete.

Nach dem Rückzug der Grundig-Stiftung aus der Hos-pitality-Branche kaufte das Haus Mecki (Bühlertal) 2005 den Wiedenfelsen und nutzte ihn als Eventhaus.

Zu jener Zeit hatte Karl Christian Müller längst seine Leidenschaft für das Schlittschuhlaufen entdeckt. Nur wenige Meter entfernt vom Hotel gab es einen Steinbruch, in dem nur noch teilweise der ob seiner rötlichen Einfärbung berühmte Gertelbachgranit abgebaut wurde. Kaskadenartig schoss bisweilen das Wasser von den Felswänden und füllte einen See mit einer Tiefe von bis zu zehn Meter. Müller erkannte rasch die Chance, damit Eis zu produzieren. Allerdings: Die Temperaturen in 750 Meter Meereshöhe reichten oft nicht aus, um mit natürlicher Kälte ein Eisparkett verlegen zu können. Man schrieb das Jahr 1978, als Müller nach Berlin fuhr, um die zum Verkauf stehende Eismaschine des Europacenters zu demontieren und auf dem Wiedenfelsen zu installieren. Es entstand die erste Kunsteisbahn im Nordschwarzwald.

Und es war reine Knochenarbeit, wenn sich Karl Christian Müller ganze Nächte um die Ohren schlug, um bei bitterer Kälte und mit klammen Händen Wasser aus dem Steinbruchsee auf die Eisbahn zu spritzen - mit einem Feuerwehrschlauch, der nicht selten platzte, Weil auch damals die Winter wenig frostig, sondern vielfach mild ausfielen, liefen die Kältemaschinen auf Hochtouren und verschlangen viel Geld. In der Folge schaffte Müller wirtschaftlichere Eismaschinen aus Leonberg und Stuttgart an. Außerdem gab es ein uriges Eisstübchen.

2007 dann eine weitere Zäsur. Karl Christian und Uschi Müller übergaben die Eisbahn an den Bühlertäler Gastronomen und Event-Manager Axel Sator, der an vielen Plätzen Europas Eisarenen auf Weihnachtsmärkten aufbaut und betreibt.

Mit Karl Christian Müller verliert Mittelbaden und der Nordschwarzwald nicht nur einen erfolgreichen und um die Zunft verdienten Küchenmeister und Hotelier, sondern auch einen großen Wintersportpionier.

Der Iceman hinterlässt neben Ehefrau Uschi auch die beiden Söhne Markus und Michael. Die Trauerfeier findet heute um 11 Uhr in der Einsegnungshalle auf dem Friedhof Bühlertal-Obertal statt.