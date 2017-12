Neue Heimat in Sichtweite des Münsters

Rheinmünster - Der Gemeinderat Rheinmünster hat am Montagabend einen neuen Fahrplan für die Unterbringung von Flüchtlingen festgezurrt. Die Diskussion darüber zeigte, dass es vor allem im Ortsteil Greffern Befürchtungen gibt, einen Großteil der Verantwortung übernehmen zu müssen. Der Vorstoß der Gemeinde gegenüber dem Landratsamt, die grundsätzliche Verteilungspraxis der Menschen im Landkreis infrage zu stellen, ist derweil im Sand verlaufen.

Wie berichtet, hatte sich Bürgermeister Helmut Pautler Anfang April die Rückendeckung des Gemeinderats geholt, um gegenüber dem Landratsamt auf eine Neuordnung zu drängen. Rheinmünster sah sich durch die aktuelle Regelung, die eine Entlastung für jene Kommunen vorsieht, in denen der Landkreis eine Gemeinschaftsunterkunft betreibt, benachteiligt. Das Landratsamt stellte daraufhin allerdings klar, an diesem Solidaritätsprinzip festhalten zu wollen. Die jüngste Prognose der Kreisverwaltung von Ende September sieht vor, dass Rheinmünster bis Ende 2018 weitere 55 Flüchtlinge für die sogenannte Anschlussunterbringung zugewiesen bekommt. Diese Zahl stellte Pautler in der Gemeinderatssitzung nicht mehr infrage.

Wie Ordnungsamtsleiter Xaver Kleinhans bilanzierte, hat Rheinmünster seit 2013, dem Beginn der Flüchtlingswelle, 80 Personen aufgenommen. Aktuell leben davon noch 52 in der Gemeinde. Überwiegend handelt es sich um Familien. Untergebracht wurden sie zum größten Teil in Wohnungen, die die Gemeinde angemietet hat. Angesichts der angespannten Lage auf dem Immobilienmarkt rechnet Pautler allerdings damit, dass für die zusätzlichen Flüchtlinge, die in den kommenden Monaten erwartet werden, eine andere Lösung gefunden werden muss.

Deshalb legte die Verwaltung den Gemeinderäten sechs Vorschläge vor, wo Unterkünfte entstehen könnten. Dazu zählen die Straße Klostergarten in Schwarzach, die Leiberstunger Straße in Stollhofen und die Ringstraße in Greffern.

Mit dem Standort in Greffern hatte sich das Gremium bereits vor über einem Jahr befasst und beschlossen, dort eine Containerlösung für bis zu 32 Personen aufzustellen. Doch dagegen regte sich jetzt Widerstand. So baten Sascha Koch (CDU) und Peter Meier (BfR), beide aus Greffern, darum, diese Lösung zu überdenken. Greffern habe in der Vergangenheit "so viele Flüchtlinge aufgenommen, wie alle anderen Ortsteile zusammen", argumentierte Meier. Dass es eine ungleiche Verteilung gibt, hatten zuvor die Zahlen von Kleinhans gezeigt. In Greffern leben derzeit 29 Flüchtlinge, in Schwarzach 13 und in Söllingen neun. In Stollhofen ist aktuell niemand untergebracht. Auch der Grefferner Ortsvorsteher Hubertus Stollmaier (SPD) appellierte an seine Ratskollegen, diesem Umstand Rechnung zu tragen.

Dieter Brombacher (CDU) hielt dagegen eine gleichmäßige Verteilung über alle vier Ortsteile hinweg für unrealistisch. "Wir müssen einfach sehen, wo wir Platz haben. Wir legen immer Wert darauf, eine einheitliche Gemeinde zu sein. Dann sollten wir das auch zeigen." Auch Bürgermeister Pautler vertrat den Standpunkt, dass es höchstens das Ziel sein könne, bei Neubauten auf die Verteilung zu achten. Auf den Mietwohnungsmarkt habe die Gemeinde keinen Einfluss. Außerdem sei dieser in den Ortsteilen sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Pautler präsentierte dem Gemeinderat schließlich einen Vorschlag, der eine deutliche Mehrheit fand. Demnach sollen in einem ersten Schritt auf zwei Grundstücken in der Straße Klostergarten in Schwarzach sogenannte Variahomes aufgestellt werden. Die Container in eingeschossiger Bauweise bieten Platz für 16 bis 20 Personen. Darüber hinaus will die Verwaltung die Planung für einen massiven Neubau in Stollhofen vorantreiben, der an der Leiberstunger Straße neben der Festhalle entstehen soll. Dessen Kapazität könnte zwischen 25 und 30 Bewohnern liegen. Das Grundstück an der Ringstraße in Greffern soll als Reserve im Portfolio bleiben. Wenn weiterer Bedarf besteht, könnten dort kurzfristig Container aufgestellt werden, die die Gemeinde nicht kaufen, sondern pachten würde.

Gegen diesen Fahrplan sprach sich einzig Ortsvorsteher Stollmaier aus. Er befürchte, dass die Option in Greffern gezogen werde und der Ortsteil deshalb überproportional viele Menschen aufnehmen müsse.