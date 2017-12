Überzeugt von der eigenen Alternative

Rheinmünster - "Wir haben eine gute Alternative", sagte Christiane Schneider, Sprecherin der Bürgerinitiative "Ostanbindung verhindern!". Im Schwarzacher Lindenstüble war diese "gute Alternative" der Anbindung des Baden-Airparks an die A5 Grundlage der Diskussion. Der Ortsverband der Grünen Lichtenau/Rheinmünster hatte am Montagabend dazu Bürger eingeladen, um den Gegenvorschlag zu der vom Landkreis Rastatt favorisierten Ostanbindung zu präsentieren.

Rund 40 Besucher fanden sich zusammen und konnten sich in der knapp zweistündigen Veranstaltung ihre eigene Meinung bilden.

Neben Schneider kamen Martin Klatt vom Naturschutzbund Baden-Württemberg (NABU), die beiden Hügelsheimer Ingenieure Dr. Peter Jehle und Joachim Wald sowie Frohmut Menze und Heinz R. Will von den Grünen zu Wort. Die beiden Letztgenannten führten in die Veranstaltung ein. Klatt zeigte anschließend auf, welche Schwierigkeiten eine Ostanbindung aus seiner Sicht mit sich bringen würde. Wie berichtet, sieht die Planung des Landkreises einen neuen Autobahnanschluss bei Halberstung und die Errichtung einer 4,1 Kilometer langen Trasse zum Airpark vor. Dabei soll teilweise auch die bestehende Kreisstraße 3736 genutzt werden.

Jehle und Wald haben zu dieser Variante eine Alternative ausgearbeitet. Diese "Nordanbindung Plus mit Ortsumfahrung" stellten sie den Besuchern im "Lindenstüble" vor.

Artenschutzreferent Klatt gab zu bedenken, dass die Ostanbindung eine mehrfache Verletzung des Naturschutzrechts mit sich bringen würde. "Die Alternative zur Ostanbindung schädigt die Natur nicht so sehr. Wir hoffen auf die gescheiteste Lösung", sagte er.

Wald erklärte in seinen Eröffnungsworten: "Wir wollen eine verträgliche und dauerhafte Lösung für Hügelsheim." Bei seiner und Jehles "Variante 3b" soll eine tatsächliche Umgehungsstraße entstehen, die zum Teil in Trogbauweise, zum Teil aber auch gedeckelt ausgeführt werden soll (wir berichteten). Vorgesehen ist eine Anbindung an die Autobahn über die B500 und die L77 (ehemals B36) sowie eine komplette Ortsumfahrung von Hügelsheim. Eine dauerhafte Entlastung des Spargeldorfs wäre laut Wald und Jehle damit gesichert.

Jehle sitzt im Hügelsheimer Gemeinderat. Wie er bestätigte, wendet sich das Gremium nicht gegen die Ostanbindung. Dies sei aber vorbehaltlich einer besseren Alternative. Ehrenamtlich machten sich die beiden Ingenieure Jehle und Wald die Arbeit, um den ihrer Meinung nach besseren Weg zu finden. Eine verträgliche Ortsumfahrung in Tieflage mit Tunnel- und Galerieabschnitten soll bei den Entscheidungsträgern des Landkreises unter anderem dafür sorgen, dass ein Umdenken stattfindet.

Des Weiteren gab Jehle zu bedenken, dass der Flächennutzungsplan 2015 der Gemeinde Hügelsheim sowieso eine Umfahrungsstraße vorsehe. "Sollte die Ostanbindung kommen, wäre die Entlastung für Hügelsheim im Vergleich zu heute relativ gering", führte Jehle weiterhin aus. Die Prognoserechnungen zeigten für die Hügelsheimer Hauptstraße, in der momentan 14900 Fahrzeuge an Wochentagen unterwegs sind, für das Jahr 2030 eine Frequenz von 14300. Wald folgerte daraus: "Somit wäre eine Reduzierung von heute bis 2030 nahezu null."

Wie schon bei vorherigen Zusammenkünften zu dieser Thematik bekräftigte Klatt zudem, dass der NABU im Fall einer Ostanbindung eine "aussichtsreiche Klage" einreichen wird.

Vielen im Publikum gefiel der Vorschlag der "Variante 3b". Es gab aber auch Gegenstimmen, die anmerkten, dass die Hügelsheimer Bevölkerung eigentlich für eine Ostanbindung sei. Will, Vorsitzender des Ortsverbands der Grünen Lichtenau/Rheinmünster, zeigte sich indes zufrieden mit der Veranstaltung. "Das Interesse an diesem Thema besteht zweifelsohne. Unsere Mitbürger konnten sich heute gut informieren. Wir wollen für alle die beste Lösung."