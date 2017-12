Begegnungsstätte mit Wohlfühlcharakter Bühl (gero) - Die Mediathek, am 15. Dezember 2001 eröffnet und mit nahezu 100 000 Besuchern pro Jahr die am besten frequentierte öffentliche Einrichtung der Stadt, stellt sich inhaltlich neu auf und trägt dem digitalen Wandel Rechnung. Bürgermeister Wolfgang Jokerst betonte vor dem Bühler Gemeinderat: "Neue elektronische Medien haben Einzug gehalten. Wir müssen uns diesen Veränderungen anpassen." Auch die Digitalisierung, der demografische Wandel, der Ausbau der Ganztagsschulen und die Integration von Zuwanderern stellen neue Herausforderungen dar. Mediatheken seien längst nicht mehr "bloße Ausleihorte". Die Einführung einer "Selbstverbuchungsanlage" soll eine Vollzeitstelle einsparen. Mediatheksleiterin Sonja Kropp ergänzte: "Die Zukunft liegt in einer Bildungs- und Freizeiteinrichtung." Margret Burget-Behm (CDU) bescheinigte dem Team, dass es "am Puls der Zeit" ist. Sie gab aber auch zu bedenken, "dass der Haushalt Grenzen kennt". Ein Schriftzug an der Fassade zur besseren Erkennbarkeit hielt sie für überflüssig. Ihr Fraktionskollege Daniel Fritz hielt es für sinnvoll, die Schulen mit Tablets auszustatten. Rätselhaft sei es ihm, dass noch immer nicht mit EC-Karte bezahlt werden könne. Der zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk sicherte zu, dass dies künftig mit dem neuen Buchungssystem möglich sein werde. Peter Hirn (SPD) sprach von einem "idealen Standort" und einem "hervorragenden Bauwerk". Auch er gab zu bedenken, dass in einer Mediathek längst nicht nur Bücher ausgeliehen werden. Die Frequenz habe trotz der Gebührenerhöhung nicht gelitten. Karl Ehinger (FW) begrüßte die Zusammenarbeit mit den Schulen in Sachen Bildungsarbeit. Er erinnerte an den Kostendeckungsgrad von unter zehn Prozent, räumte aber auch ein, dass solch eine Einrichtung immer ein Zuschussbetrieb sein werde. Walter Seifermann (GAL) wunderte sich über die Widerstände der CDU in Sachen Corporate Identity. Es müsse vielmehr angezeigt werden: "Hier gibt es eine Mediathek!" Oberbürgermeister Hubert Schnurr sicherte zu: "Wir werden das sehr dezent machen." Lutz Jäckel (FDP) bewertete die Mediathek als Teil aktiver Wirtschaftsförderung und damit als "ein Pfund für Bühl". Sie sei eine "Begegnungsstätte mit Wohlfühlcharakter".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben