Mit Vollgas in Richtung langwierigen Rechtsstreits Rheinmünster (sie) - Der Zweckverband Söllingen will das Driving-Center im E-Sektor des Baden-Airparks ausbremsen. Gestern beschloss die Verbandsversammlung eine Änderung des Bebauungsplans. Der wichtigste Punkt darin: Auf der Strecke soll ein Tempolimit von 100 Stundenkilometer eingeführt werden. Der Zweckverband hofft, dass dadurch der Lärm, unter dem die Anwohner im benachbarten Schiftung leiden, auf ein verträgliches Maß sinkt. Der Betreiber des Kurses will die Maßnahme allerdings nicht akzeptieren. Gegenüber dem BT kündigt er rechtliche Schritte an. Und verbindlich ist die Regelung für ihn vorerst ohnehin nicht. Der Zweckverband hatte die Bebauungsplanänderung im November 2015 angestoßen, gestern fand sie ihren Abschluss. Hauptursache für den Motorenlärm, über den die Anwohner des Sinzheimer Ortsteils klagen, ist eine Gerade im Norden des Kurses, auf der Autos und Motorräder nach einer 90-Grad-Kurve auf bis zu 200 Stundenkilometer beschleunigen. Der Bebauungsplan, den die Verbandsmitglieder gestern einstimmig und ohne Diskussion verabschiedeten, schreibt in diesem Abschnitt nun eine maximale Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h vor. Alternativ können die Fahrzeuge den Kurs auch in anderer Richtung nutzen - dann ohne Tempolimit. Allerdings kann der Betreiber diese Regelung derzeit getrost ignorieren. Der Kurs genießt in seiner jetzigen Form Bestandsschutz. Damit das Tempolimit bindend wird, müsste erst noch eine sogenannte nachträgliche Anordnung gemäß des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfolgen. Allerdings scheinen auch die Verantwortlichen ihre Zweifel zu haben, ob dies gelingen wird. "Das erscheint nicht von vornherein aussichtslos", lautet dazu die nicht allzu optimistische Einschätzung, die sich in der Sitzungsvorlage für die Verbandsmitglieder findet. Es bestehe das Risiko, in einem Rechtsstreit zu unterliegen. Präzedenzfälle, die Orientierung bieten könnten, seien nicht bekannt. Sollte die nachträgliche Anordnung nicht gelingen, wird das Tempolimit für den Betreiber erst bindend, wenn er Veränderungen an dem Kurs vornimmt. Dann würde der geänderte Bebauungsplan greifen. Doch auch gegen diesen kann sich das Unternehmen wehren - und wird es auch. Rüdiger Franke, Projektleiter des Driving-Centers, kündigt an: "Wir werden das juristisch überprüfen lassen und den Weg der Normenkontrollklage gehen." Bereits im zurückliegenden Verfahren hatte ein Anwalt im Auftrag des Unternehmens mehrere Einwände vorgebracht. So sei ein Bebauungsplan kein Instrument, mit dem eine Geschwindigkeitsbeschränkung festgesetzt werden könnte. Außerdem sei das Tempolimit unverhältnismäßig und werde den Lärm auch nicht mindern. Aus Sicht des Zweckverbands ziehen diese Argumente allerdings nicht: "Sie entbehren der Stichhaltigkeit", heißt es in der Vorlage. Welche Seite recht hat, werden die Gerichte prüfen müssen. Dass es soweit kommt, enttäuscht Franke. Aus seiner Sicht wäre eine andere Lösung geeigneter gewesen, die Probleme zu lösen: der Umbau des Kurses mit Schikanen. Diese Strategie hatte zunächst auch der Zweckverband verfolgt, die Idee aber später wieder verworfen. Die Verantwortlichen fürchteten, dass der Beschleunigungslärm durch störendes Reifenquietschen ersetzt werden könnte. "Das können wir überhaupt nicht nachvollziehen", meint Franke.

