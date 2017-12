Rarer Tropfen vom Bühlertäler Hausberg Bühlertal (eh) - Unermüdlich und rührig sind die Aktiven des Fördervereins Engelsberg das ganze Jahr über bei vielfältigen Arbeiten am Engelsberg im Einsatz, unter anderem bewirtschaften sie in Eigenregie eine kleine Rebfläche. Nun durften sie das Ergebnis ihrer Winzertätigkeit verkosten. Die Baden-Badener Winzergenossenschaft (WG) stellte in der Geschäftsstelle des Naturparks eine kleine Weinrarität vor, den Spätburgunder "Bühlertaler Engelsfelsen". Dem Förderverein ist es ein besonderes Anliegen, Rebbau am Engelsberg auch weiterhin zu erhalten und zu kultivieren. Der Verein bewirtschaftet eine Rebfläche von 25 Ar mit einem großen Anteil an Einzelstockreben, deren Bestand in Form von vermittelten Reb-Patenschaften erweitert wird. Nach einer anfänglichen Kooperation mit dem Weingut Volker Maier suchte der Förderverein nach anderen Möglichkeiten, die eigenen Trauben zu vermarkten. Bei der Weinpräsentation skizzierte Rudi Karcher die vereinsinternen Überlegungen. "Der Förderverein hat sich für eine Mitgliedschaft in der Baden-Badener Winzergenossenschaft und die entsprechende Zusammenarbeit ausgesprochen. Ich freue mich über diese gute Kooperation, und dass die WG unsere kleine Traubenmenge ausgebaut hat", so Karcher. 2018 erwarte er eine größere Weinmenge. Vom Jahrgang 2016 waren 225 Liter in einem kleinen Holzfass ausgebaut worden. "Das ist nicht gerade unser Standardmaß", schmunzelte WG-Geschäftsführer Thomas Goth. Der Wein sei nun über ein Jahr im Eichenfass gereift. Goth: "Wir haben viel Herzblut, Ideenreichtum und Engagement reingesteckt. Das soll sich im Wein widerspiegeln." Viel Lob erhielt der Geschäftsführer auch für das neu entwickelte Etikett, auf dem eine schmale, glitzernde Engelsilhouette hervorsticht. 2016 sei ein schwieriges Winzerjahr gewesen, so dass auch der Förderverein der Natur nur eine kleine Menge habe abtrotzen können, so WG- Kellermeister Christoph Zeidler. Er geriet geradezu ins Schwärmen, als er vom Ausbau des Spätburgunders berichtete. Bei offener Büttengärung habe man zehn Tage lang mehrmals täglich die Maische umgestoßen. Man habe alles sehr sorgfältig verarbeitet und die Tradition im Auge behalten. Ende Oktober 2016 habe man dann ins Holzfass abgefüllt. Den Hobbywinzern bescheinigte er Engagement und Herzblut. Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker bekräftigte die Aussage, dass der Engelsberg der steilste Weinberg Deutschlands sei. Aufgrund der Lage der Naturpark-Geschäftsstelle direkt am Fuße des Bergs setze der Wein im Sortiment der Naturpark-Produkte noch einmal einen ganz besonderen Akzent. Bürgermeister Hans-Peter Braun meinte: "Es macht mich als Bürgermeister stolz, dass auf unserem Hausberg ein so guter Tropfen gereift ist. Wir sollten ihn mit Andacht probieren." Er lobte den Förderverein für seinen großen Einsatz. Die Halbliterflaschen des "Bühlertaler Engelsfelsen" sind in der Naturpark-Geschäftsstelle, in der Tourist-Information und bei der Baden-Badener WG erhältlich.

