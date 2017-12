Dambedeis für die Kinder Bühl (urs) - "Nikolaus, Nikolaus", schallte es aus 50 Kinderkehlen gleichzeitig über den Kirchplatz. "Da kommt er", rief ein Mädchen im rosa Anorak laut und hüpfte vor Aufregung von einem Bein auf das andere. Der Mann im weiß-güldenen Mantel mit der Mitra auf dem Kopf und dem langen weißen Bart stapfte zielstrebig auf die Bühne zu. Wie jedes Jahr hatten sich viele große und kleine Besucher vor und auf der Bühne des Adventsmarkts versammelt, um den heiligen Bischof zu begrüßen. Stefan Kumm war in diesem Jahr zum ersten Mal in dessen Kostüm geschlüpft. Damit das Warten etwas kurzweiliger verlief, sorgte vorab eine kleine musikalische Nikolausfeier mit den Früherziehungsgruppen (Kerstin Lemay, Leo Ruhe und David Bem) und einem Instrumental-Ensemble mit Klarinette (Kerstin Lemay mit ihren Schülerinnen Milena Nöltner und Lena Himmel) von der städtischen Schule für Musik und darstellende Kunst für ein kindgerechtes, bezauberndes Programm, bei dem der Nachwuchs im Mittelpunkt des Geschehens stand. Was wäre ein Adventsmarkt ohne glänzende Kinderaugen, vor Aufregung geröteten Wangen und den Zauberworten "Der Nikolaus kommt". Kein Wunder also, dass großes Lampenfieber bei den kleinen Besuchern herrschte. Auf jeden Fall herrschte auf der Bühne reges Leben. Singen war Trumpf: Bis zu 50 Kinder hatten sich versammelt, um die Adventsmarktbesucher und stolzen Eltern zu unterhalten und zu zeigen, was sie alles in der Musikschule gelernt haben. Und das war, schlichtweg gesagt, "einfach hinreißend". So stampften, hopsten und sangen sich die kleinen Sänger in die Herzen der Zuschauer. Los ging's mit "Leise kommt die Weihnachtszeit" und ein "Kleiner dicker Schneemann". Auch Luftgitarre spielen konnte mancher der Kleinen, was bei einigen Eltern für Begeisterung und ein wenig Rührung sorgte. Auch Milena und Lena bekamen Applaus. Auf ihren Klarinetten spielten sie "Morgen kommt der Weihnachtsmann" und "Leise rieselt der Schnee". Dann war der ersehnte Moment endlich da. Mit lauten Rufen wurde der Bischof von Myra herbeigerufen. Dieser drängte sich durch die Menge, ging geradewegs auf die Bühne und wurde von den Kindern bestaunt. Hat da nicht sogar ein frecher Naseweis an seiner Robe gezupft? Der Nikolaus hat dies wohl nicht bemerkt - kein Wunder bei dem Gedränge auf dem Podium. Zur Unterhaltung hatte er für die Kinder zwei Geschichten mitgebracht. Traditionell erhielt danach noch jedes Kind einen leckeren Dambedei, wie jedes Jahr von der Bina (Bühl in Aktion) gespendet.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Dambedeis und Wunschkonzert Ottersweier (red) - In diesem Jahr findet der Nikolausmarkt in Ottersweier am Freitag, 1., und Samstag, 2. Dezember, statt. Neben Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucher auf ein buntes Bühnenprogramm und den Nikolaus freuen (Foto: Lebenshilfe). » Weitersagen (red) - In diesem Jahr findet der Nikolausmarkt in Ottersweier am Freitag, 1., und Samstag, 2. Dezember, statt. Neben Mitmachaktionen und kulinarischen Angeboten dürfen sich die Besucher auf ein buntes Bühnenprogramm und den Nikolaus freuen (Foto: Lebenshilfe). » - Mehr