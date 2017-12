Unterstützung für Sonnenkraftwerk am Adam-See

Das Thema stand auf der Tagesordnung des Gremiums, weil der Regionalplan in Bezug auf Flächen für "regionalbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen" fortgeschrieben werden soll. Bislang sieht der Plan vor, dass eine solche Anlage entlang der Autobahn auf Weitenunger Gemarkung entstehen könnte.

Aus Sicht der Bühler Stadtverwaltung ist der Bau eines Sonnenkraftwerks dort allerdings nicht möglich, da es sich um eine ökologische Ausgleichsfläche für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn handelt.

Als Alternative schlug OB Schnurr den Stadträten vor, das Vorhaben des Adam-See-Betreibers zu unterstützen. Dessen Ansinnen, eine Photovoltaikanlage zu errichten, sei bislang daran gescheitert, dass der Regionalplan die entsprechenden Flächen als sogenannten "schutzwürdigen Bereich" kennzeichnet.

Die Mitglieder des Gemeinderats gaben einstimmig grünes Licht für ein entsprechendes Schreiben, das OB Schnurr an den Regionalverband schicken möchte. Margret Burget-Behm (CDU) sprach von einer "guten Idee". Auch Karl-Ehinger (FW) sah das Adam-See-Konzept positiv: "Das kann man nur begrüßen." Peter Hirn (SPD) forderte die Verwaltung auf, die Gelegenheit beim Schopf zu packen.

Hubert Oberle (CDU) sah in der Idee das Potenzial, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. So sei auch denkbar, dass an den überdachten Stellplätzen Elektroautos geladen werden könnten. Lutz Jäckel (FDP) betonte: "Es ist sinnvoll, einen privaten Investor zu unterstützen."

Der Weitenunger Ortsvorsteher Daniel Fritz (CDU) sprach sich allerdings dafür aus, die Fläche an der Autobahn nicht als Vorranggebiet aus dem Regionalplan zu streichen. "Das Gebiet eignet sich ganz gut für eine Photovoltaikanlage", sagte er. Mehr noch: Es sei "eigentlich ideal". Er regte an, dem Regionalverband vorzuschlagen, beide Areale entsprechend auszuweisen: "Nicht entweder oder, sondern sowohl als auch." OB Schnurr betonte zwar, dass das Grundstück entlang der A5 aus seiner Sicht aufgrund der Ausgleichsproblematik grundsätzlich ausscheide, wollte sich dem Vorschlag aber auch nicht verschließen: "Wir nehmen das gern auf." Hoffnung machte Thomas Wäldele (GAL). Ihm seien Fälle bekannt, in denen Ausgleichsflächen später wieder für einen anderen Zweck genutzt worden seien - wiederum gegen einen entsprechenden Ausgleich - sozusagen "dem Augleich des Ausgleichs".