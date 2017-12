"Ein herber Verlust für die Kultur in Bühl" Bühl (jo) - Die Ankündigung von Bernd Kölmel, Ende März aus privaten Gründen die Schule für Musik und darstellende Kunst zu verlassen (BT von gestern), sorgt allgemein für Bedauern. Das BT hörte sich bei mehreren Wegbegleitern um. Dr. Markus Schaub, Vorsitzender des Fördervereins der Musikschule: Wir sind traurig, dass es so kommen musste, denn Herr Kölmel war die Idealbesetzung für die Musikschule und das kulturelle Leben in Bühl. Sein Weggang ist auch für unseren Verein ein schwerer Verlust. Ich bin gespannt, was sich die Stadt einfallen lässt. Es dürfte schwierig werden, die Lücke zu schließen, die Bernd Kölmel hinterlässt, denn er ist eine echte Kapazität und ein Organisationstalent. Erfreulicherweise haben wir noch Gelegenheit, ihn bei unserem Jubiläumsfest zum 25-jährigen Bestehen des Fördervereins am 23. März im Bürgerhaus Neuer Markt würdig verabschieden zu können. Jürgen Rinschler, Bella Musica Edition, Partner bei CD-Produktionen: Ich bin überrascht, dass Herr Kölmel sich entschieden hat, eine neue Herausforderung anzunehmen. Sein Vorgänger, Herr Graf, hatte die Musikschule einfühlsam aufgebaut. Als dieser leider schwer krank wurde, hat Herr Kölmel als Nachfolger die Einrichtung übernommen und in großartiger Weise weiter ausgebaut. Er hat große Musical-Aufführungen organisiert und Kooperationen mit anderen Musikschulen gesucht, beides mit finanzieller Unterstützung des Fördervereins. Dass er nun geht, ist ein großer Verlust. Sabine Rube, Jazztival-Förderin: Das ist ein Schock. Mein Mann und ich hatten mit Bernd Kölmel schon bei "Kultur in der Werkstatt" im Autohaus gut zusammengearbeitet. Die Reihe war ein Vorläufer des Jazztivals, wir haben ihn vom ersten Festival an unterstützt. Alles, was Bernd Kölmel macht, macht er intensiv und gut. Hinzu kommt seine herzliche Art, mit Menschen umzugehen. Er hinterlässt große Fußstapfen in Bühl. Ich erhoffe mir von der Stadt, dass alles, was er ins Laufen gebracht hat, auch weiterläuft. Barbara Laskowski, Mitarbeiterin bei Projekten (Regie, Lyrik): Ich konnte Bernd Kölmel oft bei der Probenarbeit mit der Big Band erleben, die er mit Ruhe und mit Respekt für die Musiker leitet. Er zeigt anderen gegenüber eine große Wertschätzung und versteht es, die Leute zusammenzuführen, so dass daraus viele tolle Projekte entstehen können. Außerdem knüpfte er ein großes Netzwerk. Ich habe unheimlich gerne mit ihm zusammengearbeitet. Es bedrückt mich, dass er Bühl verlässt. Auf die Schnelle wird er sicherlich nicht zu ersetzen sein. Hans Striebel, ehemaliger Oberbürgermeister: Sein Weggang ist ein herber Verlust für die Kultur in Bühl - insbesondere für mein ehemaliges Lieblingskind, die Musikschule. Ich wünsche Herrn Kölmel, dass er in seiner neuen Umgebung die Freiheit hat, seine Kreativität und sein unbegrenztes Potenzial an Ideen voll ausspielen zu können.

