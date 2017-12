Alles eine Frage des Geschmacks

Baden-Baden

Baden-Baden (wf) - Drei Jahre Gefängnis und danach die Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Das ist das Urteil des Amtsgerichts gegen einen 25-jährigen Baden-Badener, der im Frühjahr wiederholt in eine Gaststätte in der Innenstadt eingebrochen und dort Brände gelegt hat (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt (ema) - In der Großen Kreisstadt zeichnet sich das nächste größere Wohnbauprojekt ab. Der Immobilienunternehmer Heinz Schmidt (H-S) will auf dem Gelände des Bauhofs der Firma Krieg in der Ottersdorfer Straße fünf Häuser 45 Wohnungen errichten (Foto: pr).